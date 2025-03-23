Dergilik: Günümüzde şiir akımları

“Eve dön! şarkıya dön! kalbine dön!” alt başlığıyla yayımlanan Aşkar, 73. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Editörleri arasında Özgür Ballı’nın da olduğu derginin bu sayısı tam bir ‘şiir’ sayısı olmuş. Girişe Erzurumlu Emrah şiiri konulan bu sayıda yer bulan 20 şairi ve şiirlerini bir yana tutarsak; dergi ekibinin güncel meseleleri irdelediği Poligon’da ‘şiir’ var. Büyük Punto’da konu aynı. Taarruznâme de ‘şiir’li. Büyük Punto bölümünde yer alan Günümüzde Şiir Akımları başlıklı soruşturmada üç soruya cevap aranmış. Cevaplayanlar Mustafa Melih Erdoğan, Ertuğrul Rast, M. Tuğrul Çolak, Murat Özel ve Nergihan Yeşilyurt. Poligon ekibi Osman Özbahçe, Özgür Ballı, Emirhan Orhan, Semih Samyürek ve Mehmet Akif Tarakçıoğlu’ndan oluşmuş. Çağrı Subaşı, Ümit Çiçekli ve Eyüp Aktuğ’sa Taarruznâmeciler. Aşkar’ın hikâyecileri, Temenni başlıklı hikâyesiyle Şule Meryem Demirel ve Gece Körlüğü başlıklı çalışmasıyla Mete Almalı. Mesuliyet Meselesi bölümündeki iki isimden Cumali Yakan’ın metni, Neşe Naaş Yeniden Neşet başlıklı. Mehmet Raşit Küçükkürtül, “İsmet Özel’den Kemal Özer’e Bir Mektup”uyla mesuliyet almış. Emre Öztürk’ün kitap yazısını da anıp şiire döneyim. İdris Ekinci’nin ‘Epigramlar’ının Kader İnce Bir Ayardır başlıklı bölümü: Ne yaparsan yap, olmaz / Ne yapmazsan yapma, olur / Olan da, olmayan da; / Olanda, olmayanda. 96 sayfalık serbest edebiyat dergisine, azizmahmutaskar@gmail.com e posta adresinden veya 0505 260 93 47 - 0507 766 95 89 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.
- Hür tefekkürün kalesi olarak gördüğümüz dergilerimiz çok zor zamanlardan geçiyor. İlerleyen teknolojinin yol açtığı açmazları bir yana bırakırsak artan maliyetler bu işe gönül vermiş bir avuç insanın belini büküyor. Zaten herkesin malumu olan sebeplerden iyice azalan okuyucuya ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Elli liraya mal edilen bir dergiyi okuruna ulaştırmak için iki katı fiyat ödemek gerekiyor. Bu, hakkaniyet sınırlarını aşıyor. Yetkililerden ricamızdır, şu ‘posta’ zulmüne son verin!
- “... şiirin yakıcı bir eleştiri biçiminde doğması gerekir. Başka türlü hayatı ve insanı yakalayamaz. Bugün şiir eleştiri getirmiyor. Arabeske düştü. Elle gelen düğün bayram yapıyor. Oysa yeni bir dünya gelmektedir. Her taraftan gelmektedir. Acımasız bir dünya. Modernizm, emperyalizm, kapitalizm, kaba kuvvetin egemenliği. İslâm dünyasının yenilişi gelmektedir. Buna hayatımızla ve insanımızla direnebiliriz.” Osman Özbahçe
HOŞ GELDİN ELEŞTİRİYORUM
- Bizde eksikliği çok hissedilen bir alanda dergi severlere ve edebiyat meraklılarına hitap eden yeni bir dergiye uzun ömürler dileyerek, hoş geldin diyorum. Dergimizin adı eleştiriyorum. Eleştiriyorum, edebî (yazınsal da diyorlar!) tenkit/eleştiri dergisi. İlk sayısı Ocak 2025’te çıkan ve dağıtım şirketleri, internet kitapçıları ve bayiler vasıtasıyla okuruna ulaşacak üç aylık dergiye şair ve akademisyen olarak tanıdığımız Oktay Yivli editörlük yapıyor. Derginin sahibi Günce Yayınları adına Yusuf Çetin. Yayın kurulunda dört isim var. Bunlar, Gökhan Tunç, Senem Gezeroğlu, Ahmet Duran Arslan ve Sercan Ceylan. Muğla’da yayımlanan dergiye, elestiriyorumdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0543 486 23 09 no’lu telefondan ulaşmak mümkün. Eleştiriyorum’un ilk sayısında Bâki Asiltürk, Yalçın Armağan, Mustafa Durak, Mustafa Zeki Çıraklı, Mustafa Kurt, Gökhan Tunç, Şahika Karaca, Fatih Arslan, Cemal Şakar, Aydın Afacan, Emel Koşar, Can Şen, Şirvan Erciyes, Ahmet Duran Arslan, Senem Gezeroğlu, Gül Yıldız Ermiş, Sercan Ceylan imzalarını görüyoruz. Dergileri kurmak kolay, yaşatmak zor. Hele de ‘kağıt ve posta masrafları’ ketenperesine gelmişken. Zor olana talip olmak, şartları zorlamak lâzım. Dergiler çoğalsın, çoğaldıkça gürleşsin. Kendinize bir eleştiriyorum ısmarlayın. Beğenmezseniz eleştirirsiniz!
Geleceğin Medyası
- 11 yıldır yayımlanan Nihayet’in 123. sayısı okuruyla buluştu. Derginin bu sayıdaki dosya konusu Geleceğin Medyası başlıklı. Şöyle soruyor yönetmen Ahmet Murat yeni medyanın yapay zekâyla geldiği noktadan bahsederek: Biz tam olarak kimin yazısını okuyoruz? Zor soru… Halil İbrahim İzgi’nin Canavarlar Zamanı başlıklı yazısıyla açılan dosyada, ilgi çekici konuşmalar var. Bunlardan ilki GZT TV’nin Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca’yla Aleyna Ayan’ın yaptığı ‘dijital medya’ konulu söyleşi. Diğer röportajlar Emre Onur Kahya ve Ali Murat Kırık’la gerçekleştirilmiş. Kırık’la Ayan; Kahya’yla Tuba Kaplan konuşmuşlar. Soruşturma bölümünde Şükrü Oktay Kılıç, Ahmed Yusuf ve Onur Erkan var. Dosyaya katkı sunan diğer isimler, Elvide Demirkol, Derya Gül Ünlü, Gülenay Pınarbaşı, Tugay Kaban ve (şaşırmayın!) Yapay Zekâ. Derginin Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası başlıklı bölümlerinde de okuru itinayla hazırlanmış metinler bekliyor. Ayhan Demir ve Kevser Çelikel, Kayıtlar yazarları. Hayat Memat’ta Esenler semti sakinlerinden Cihan Aktaş’ın yanı sıra, Ahmet Köseoğlu, Semiha Nur Mıhçıoğlu ve Yasin Taçar imzalı yazılar var. Kültür Atlası’na emek veren isimlerse Necati Tonga, Tahsin Yıldırım, Ervanur Erdoğan ve Ahmed Fatih Andı. (Nihayet’in internetteki tanıtım metninde isimler niye tashihli?) Dergiye, iletisim@nihayet.com e posta adresinden veya 0212 467 65 07 no’lu telefondan ulaşılabilir.
Estetik Körlük
- Yedi İklim’in 420. sayısı yayımlandı. Kapak tasarımını Hayrullah Aycın’ın yaptığı derginin Yedi İklim imzalı giriş yazısı Estetik Körlük başlığını taşıyor. Ne ola ki bu estetik körlük? Bakalım: Estetik körlüğün Türk edebiyatında da birçok örneğine rastlamak mümkün. Söz gelimi Berna Moran Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış adlı … bir kitap yazar fakat Tarık Buğra’ya yer vermezken aynı konuyu işleyen Yakup Kadri’yi uzunca irdeler. Bu giriş yazısını bulup okumayan derdine yansın! Yedi İklim pek fotoğraf sevmiyor ve fakat çizgiyle arası iyi. Mustafa Cemil Efe, Hasan Aycın, Mükerrem Mert ve Zeynep Hilal Özder çizgileriyle bu sayıya katılmış. Yaklaşık 40 şair, hikâyeci ve yazarın yer aldığı dergide Kâmil Yeşil, Ali Haydar Haksal’ın Sesim Bana Yetmiyor’u üzerine bir yazı kaleme almış. Ahmet Sevgi’nin metin başlığı, Dünden Bugüne Şiir ve Nesir. Sulhi Ceyhan soruyor: İnsan Değişir mi? Bu sayının söyleşi konuğu şair Ebru Kazan Dinç. Ayşe Altıntaş, Dinç’le ilk kitabı üzerine konuşmuş. Evet, şiirle bitireceğim. Arif Ay’dan: güz aşkları dökülür teraslardan / ölümler gibi ıssız ve sessiz / kalbimin ovasında salınan tren / tehirli sevinçler taşır. Kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine, 0533 310 88 83 - 0535 866 65 58 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.