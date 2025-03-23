Dergilik: Günümüzde şiir akımları

Yedi İklim’in 420. sayısı yayımlandı. Kapak tasarımını Hayrullah Aycın’ın yaptığı derginin Yedi İklim imzalı giriş yazısı Estetik Körlük başlığını taşıyor. Ne ola ki bu estetik körlük? Bakalım: Estetik körlüğün Türk edebiyatında da birçok örneğine rastlamak mümkün. Söz gelimi Berna Moran Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış adlı … bir kitap yazar fakat Tarık Buğra’ya yer vermezken aynı konuyu işleyen Yakup Kadri’yi uzunca irdeler. Bu giriş yazısını bulup okumayan derdine yansın! Yedi İklim pek fotoğraf sevmiyor ve fakat çizgiyle arası iyi. Mustafa Cemil Efe, Hasan Aycın, Mükerrem Mert ve Zeynep Hilal Özder çizgileriyle bu sayıya katılmış. Yaklaşık 40 şair, hikâyeci ve yazarın yer aldığı dergide Kâmil Yeşil, Ali Haydar Haksal’ın Sesim Bana Yetmiyor’u üzerine bir yazı kaleme almış. Ahmet Sevgi’nin metin başlığı, Dünden Bugüne Şiir ve Nesir. Sulhi Ceyhan soruyor: İnsan Değişir mi? Bu sayının söyleşi konuğu şair Ebru Kazan Dinç. Ayşe Altıntaş, Dinç’le ilk kitabı üzerine konuşmuş. Evet, şiirle bitireceğim. Arif Ay’dan: güz aşkları dökülür teraslardan / ölümler gibi ıssız ve sessiz / kalbimin ovasında salınan tren / tehirli sevinçler taşır. Kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine, 0533 310 88 83 - 0535 866 65 58 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.