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Serra Kardeş ile değerlerimizi şarkılarla anlatıyoruz

Serra Kardeş ile değerlerimizi şarkılarla anlatıyoruz

Dilber Dural
Dilber Dural
04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

SerraKardesTV YouTube kanalı, çocuklara dini değerleri eğitici ve eğlenceli animasyon şarkılarla anlatıyor. SerraKardesTV Genel Koordinatörü Murat Durmuş, “Serra Kardeş ile çocuklara temas ederek, onların tertemiz dünyalarına neşe katmayı ve onları değerlerimizle tanıştırmayı umuyoruz” diyor.

Akdeniz’in portakal ve zeytin ağaçlarıyla çevrili sakin bir kasabasında yaşayan dört buçuk yaşındaki Serra Kardeş, her gün yeni bir şey öğrenerek hayatı keşfetmeye devam ediyor. Haminnesi ve arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynarken, yaşadığı bölgeyi ve hayatı keşfeden Serra, öğrenmeye olan tutkusuyla çevresindekilere de ilham veriyor. Kalila Yayınları’nın girişimiyle hayata geçirilen SerraKardesTV, animasyonlar eşliğinde hazırlanan eğitici ve eğlenceli şarkılarla çocukların dünyasına renk katıyor. Yazar Şeyma Göksay’ın sözlerini yazdığı, Zeynep Er’in bestesini yaptığı, Aykut Acarlar’ın aranje ettiği ve Süeda Hazal Yaşar’ın seslendirdiği şarkılar özellikle 4-6 yaş arası çocuklara dini değerler, sabır, anne sevgisi gibi önemli konuları eğlenceli bir dille sunuyor. SerraKardesTV, haftalık olarak Türkçe ve İngilizce şarkılar yayınlayarak çocukların dil gelişimine de katkıda bulunuyor. Eğlenceli animasyonlar eşliğinde sunulan bu şarkılar, çocukların sadece müzikle eğlenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların hayatlarında önemli yerlere sahip değerleri öğrenmelerine yardımcı oluyor. Serra Kardeş’in eğlenceli ve öğretici şarkılarını takip etmek için Youtube ve Instagram hesaplarına göz atabilirsiniz.

Sevimli karakterler, çocukların yakınlık hissiyle tasarlandı

SerraKardesTV Genel Koordinatörü Murat Durmuş, “Şarkılarımızın yayın süreci Türkçe ve İngilizce olarak haftada bir şarkı yayınlama hedefiyle başladı. Animasyon üretim süreci oldukça zorlu bir süreç olduğundan bu sıklık dönem dönem değişse de şarkı yayınımız belli periyotlarla sürecek. Şarkılarımızın içerikleri ise gerek müfredata göre gerekse çocukların ilgi-anlam dünyalarına göre sürprizlerle devam edecek” diyor. Şarkıların odaklandığı konular özellikle 4-6 yaş çocuklar olmak üzere okul öncesi çocuklara hitap ettiğini dile getiren Durmuş, “Bu yaş grubundaki çocukların değerler eğitimiyle tanışması açısından, şarkılar konu ve kavramlara bir girizgâh imkânı sunuyor. Üretim için değerler eğitimi bağlamında ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz konuları ve din eğitimi müfredatını baz aldık” ifadelerini kullanıyor. Durmuş, “Bu konuları çocuklara eğlenceli ve didaktiklikten uzak bir şekilde nasıl aktarabileceğimize odaklandık. Besmelenin önemi, Ramazan ayının güzelliği, dua etmek ve şükretmek gibi dini içerikli şarkıların yanı sıra dikkat eksikliğini, sabrı, anne sevgisini, öğretmen sevgisini, duyguları tanımayı anlatan şarkılar hazırladık. Şarkıların çocukların diline dolanacak sadelikte ve eğlenceli olmasına, karakterlerin ise çocukların yakınlık hissedeceği şekilde sevimli olmasına özen gösterdik. Kliplerin de olabildiğince renkli ve dikkat çekici olması için çabaladık. Serra Kardeş ile çocuklara temas ederek, onların tertemiz dünyalarına neşe katmayı ve onları değerlerimizle tanıştırmayı umuyoruz” şeklinde konuşuyor.



#Aktüel
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