Albayrak Hat Sergisi yeni durağında: Trabzon'a 'Selam'

Albayrak Grubu’nun geleneksel hat sanatını merkezine alan Selam Ayetleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ziraat Katılım sponsorluğunda Trabzon Şehir Müzesi’nde kapılarını açan sergi, ilk günden ilgiyle karşılandı.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Serginin açılışına; eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Av. Mesut İskenderoğlu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin katıldı. Serginin açılışında konuşan Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu’nun hat sanatına olan desteğini 10 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi: “Albayrak Grubu Halk Sergisi olarak, hat sanatına verdiğimiz desteği 10 yıldır sürdürüyoruz. Bu yolculuğa her yıl farklı bir tema belirleyerek başladık. Son iki yıldır ise Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birçok şehrimizde sanatseverlerle buluşuyoruz. Bugün Trabzon’daki ikinci sergimizi açıyoruz. Geçen yıl 'Besmele-i Şerif' temasıyla buradaydık; bu yıl da Selam Ayetleri temasıyla Trabzonlu sanatseverlerle bir araya geldik.”

AY SONUNA KADAR AÇIK

Daha önce Şanlıurfa ve Bursa duraklarında sergilenen ve büyük ilgi gören Selam Ayetleri, Kur’an-ı Kerim’in selam temalı ayetlerinden ilham alınarak hazırlandı. 12 usta hattatın gelenek ile moderni bir araya getirdiği eserler, izleyicilere yalnızca bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda tefekkür dolu bir manevi yolculuk sunuyor. Ayasofya Camii gibi önemli mekânlarda da daha önce sergilenen koleksiyon, “Allah esenlik yurduna çağırıyor” (Yûnus Suresi) gibi ayetlerle selamın ilahî anlamını hat sanatıyla yorumluyor. Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 31 Temmuz'a kadar her gün 09.00–19.00 saatleri arasında Trabzon Şehir Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

HEM YATIRIM HEM SANAT

Hat sanatı yolculuğunda Türkiye’den dünyaya uzanan bir kültürel köprü kuran Albayrak, güçlü yatırımlarının bulunduğu Trabzon’a bu kez Selam Ayetleri Sergisi ile misafir oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Bölge Kurulu tarafından Kültür

Varlığı olarak tescillenen Trabzon Şehir Müzesi’nde sergiyi sanatseverlerle buluşturan Albayrak Grubu, aynı zamanda Trabzon Limanı’nın işletmecisi konumunda bulunuyor. Orta Koridor’un stratejik noktalarından biri olan ve çoklu taşıma modelleriyle hızlı lojistik çözümler sunan Trabzon Limanı, 2003 yılında 30 yıllığına Albayrak Grubu tarafından devralındı. Özellikle Afrika’daki liman yatırımlarıyla küresel ölçekte büyüyen Albayrak’ın limancılık alanındaki ilk adımı olan Trabzon Port, iş hacmini her geçen gün artırırken, bölgesel ve ulusal istihdama da önemli katkılar sunmaya devam ediyor.







