Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Malatya’da: 13 usta hattatın 'Adalet' mesajı sanatseverlerle buluştu

6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden biri olan Malatya, yaralarını sararken hayatı da adım adım yeniden kuruyor. Hasar gören evlerin, okulların ve altyapının onarıldığı bu süreçte, kültür ve sanat da Malatya’da yeniden filizleniyor. Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, sadece geçmişin izlerini değil, aynı zamanda geleceğe duyulan umudu da estetik bir dil aracılığıyla ortaya koyuyor.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü sergiye ilişkin konuşmasında şunları söyledi:

“6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’nın yeniden ayağa kalkışına şahitlik ediyoruz. Malatya, Türkiye’nin ekonomik, turizm ve ticaret anlamında en önemli şehirlerinden biri. Deprem, bu alanlarda olduğu gibi kültür ve sanat faaliyetlerini de bir süre öteledi. Kültür Yolu Festivali’nin Malatya’daki ilk durağının bugüne kısmet olması bizim için çok anlamlı. Biz de Albayrak Grubu olarak ‘Âdil-i Mutlak Hat Eserleri’ sergimizi buraya taşıdık. Şehrin yeniden ayağa kalktığını görmek bizim için büyük mutluluk. Burası eserlerimizin de 7. durağı oldu. Festivalin deprem bölgesindeki durakları bizim için ayrıca kıymetli. Sergimiz 10 gün boyunca ziyaret edilebilir, herkesi bekliyoruz.”

13 usta hattattan adalet temalı eserler

Sergide, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özel eserler yer alıyor. Her biri farklı üslup ve teknikle kaleme alınan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil; estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor.

Ziyaretçiler, ilahi adaletin anlam derinliğini harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve kompozisyonların sembolik diliyle deneyimleme fırsatı buluyor. Eserler, geleneksel hat sanatının köklü estetik anlayışını modern dokunuşlarla birleştirerek geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir görsel ve düşünsel bağ kuruyor. Bu yönüyle sergi, hem klasik sanatı tanımak isteyen izleyicilere hem de çağdaş yorumları keşfetmek isteyen gençlere hitap ediyor.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması

Albayrak Grubu'nun 2014 yılından bugüne sürdürdüğü hat takvimi sergileri, her yıl farklı bir tema etrafında şekillenerek geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlıyor. Bu yılın teması olan "Adil-i Mutlak", adalet kavramını merkezine alarak, sanat aracılığıyla toplumsal değerlere dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda hayata geçirilen sergi, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor.

Avrupa’dan Anadolu’ya kültür yolculuğu

“Âdil-i Mutlak” sergisi; daha önce İstanbul Tophane-i Âmire’de yalnızca iki ayda 91.265 ziyaretçiyi ağırlamış, ardından Şanlıurfa, Van, Bursa, Trabzon, Kayseri ve Amsterdam gibi duraklarla hem yurt içinde hem de yurt dışında sanatseverlerle buluşmuştu. Malatya, bu anlamlı kültür yolculuğunun Anadolu’daki önemli duraklarından biri oldu.

Ziyaret Bilgileri

“Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, 4 – 14 Ekim 2025 tarihleri arasında Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.







