Kültür Yolu Festivali’nde göz kamaştıran sergi: Âdil-i Mutlak

Albayrak Grubu, büyük bir beğeni toplayan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi ile Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor.





Türkiye’nin en büyük kültür-sanat etkinliği olan Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Konya oldu. Kent genelinde düzenlenen etkinlikler şehri adeta bir açık hava sahnesine çevirirken, en dikkat çeken organizasyonlardan biri “Âdil-i Mutlak” Hat Sergisi oldu.

12 nadide eser Konya'da

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergide, hat ve tezhip sanatının 12 nadide eseri sanatseverlerle buluştu. Adalet temasını merkeze alan ve Ziraat Katılım desteğiyle hazırlanan sergi, hem hat sanatının en özel örneklerini hem de tezhip sanatının seçkin eserlerini aynı çatı altında görme imkânı sundu.

Festival etkinlikleri kapsamında bugün Konya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek

Adalet temasını merkezine alan, Ziraat Katılım’ın destek verdiği hat ve tezhip sanatının eşsiz örneklerinin yer aldığı Albayrak 2025 Hat Eserleri Sergisi “Âdil-i Mutlak”, 30 Eylül’e kadar Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.







