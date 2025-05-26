Âdil-i Mutlak Sergisi Şanlıurfa’ya yakıştı

On iki bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan kadim şehir Şanlıurfa’da ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu yaşanıyor. 24 Mayıs’ta başlayan festival, 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kırk farklı

noktada gerçekleştirilecek 100’den fazla modern, geleneksel ve şehrin kültürünü öne çıkaran etkinliklerle, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliği eşsiz bir deneyime dönüşecek.





DÜNYANIN İHTİYACI OLAN TEMALAR

Albayrak Grubu’nun geleneksel hat sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma misyonuyla 11 yıldır sürdürdüğü kültürel yolculuğun son halkası olan “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa Mevlid-i Halil Camii’nde sanatseverlerle buluştu.

Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen sergi, 24 Haziran tarihine kadar gezilebilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri de sergiyi Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü’yle gezdi. Yazgı, Albayrak grubunun dünyanın ihtiyacı olan temaları kullanarak sergiler oluşturduğunu söyleyerek, hemen hepsine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Serginin açılış programına katılan Kayravan Kufisi’yle sergiye eser veren hattatlardan Sami Naddah ise, eserini şu ifadelerle: “Kayravan Kufisi, Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olduğu yıllarda yazılan çok sade bir yazı çeşididir. Biz onu mushaf sayfalarında görebiliyorken, ben levhalaştırarak sunmaya çalıştım. Araf Suresi’nin 181. ayetini yazdım.”





IŞIKLA ATEŞ ARASINDA BALIKLIGÖL’DE

Festival kapsamında, sanatseverler şehrin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa’nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı bulacak. Bunların arasında: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Mozaik Müzesinin çeşitli yerlerinde, “Beste Alperat Sergisi”, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin “Gökyüzünden Türkiye Sergisi”, “Ozan Oganer Heykel Sergisi”, “Şanlıurfa’da Günlük Yaşam Etnografya Sergisi”, Hikmet Barutçugil’in “Büyük Rüyalar Görmek” gibi sergiler var. Akşamları ise festival kapsamında Balıklıgöl Medrese’de gerçekleştirilen “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisi, şehirde görsel şölen oluşturuyor. Balıklıgöl’ün efsanesinin, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlandığı çalışmada ateş, su, dua ve zaman kavramları, ebru desenlerinin akışında yansıtılıyor. Festival coşkusunu müzikle taçlandıran konserler de şehrin dört bir yanında sevenleriyle buluşmaya başladı bile. Festivalin ilk akşamı Serkan Kaya konserine gelen halk, konser alanının yanı sıra çevresindeki yeşillikleri de boş bırakmadı.





HÂLÂ YAŞIYORUM DEMEYE DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin’in mücadelesine saygı duruşu niteliğinde özel bir seçki sanatseverlerle buluştu. Festival kapsamında, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu; Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” adlı sergisine ve küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergiye bu ismin verilmesinin bir hikayesi olduğunu belirten Karagöz, şöyle anlattı: “Hala yaşıyorum isimli seçkide hem yakın tarihli hem de eski olmak üzere 27 farklı eser var. Maisara Baroud isimli sanatçımız Gazze’de yaşıyor ve her gün sosyal medya hesabından hayatta olduğunu göstermek için ‘Hala yaşıyorum’ notuyla eserlerini paylaşıyor. Şifa Hastanesi’nin bombalanması sırasında da oradaydı ve ona yönelik eserleri var. Serginin adını ondan esinlenerek koyduk.”



