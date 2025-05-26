Altın Palmiye Ödülü İranlı yönetmene

Jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche’un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin “Sadece Bir Kazaydı” başlıklı filmi Altın Palmiye Ödülü’nü aldı. Bu yıl festivalde yarışan 22 yapıt arasında seçilen film, 10 Eylül’de Fransa’da gösterime girecek. Bu yıl Cannes’da Filistin’in sesi de gür çıktı. Kısa Metraj Ödülü, “I’m Glad You’re Dead Now” isimli filmin sahibi Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom’a verildi. Filistinli yönetmen Barhom, ödülü alırken Fransa’nın sanatçılar için muhteşem bir yer olduğunu belirterek, “20 yıl sonra Gazze Şeridi’ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım” dedi. Gazze ile ilgili protesto bildirilerinin de yayınlandığı festivalde, Hasune’nin başrolünde olduğu “Ruhunu avucunun içine al ve yürü” başlıklı belgeselin gösterimi de yapılmıştı.