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Altın Palmiye Ödülü İranlı yönetmene

Altın Palmiye Ödülü İranlı yönetmene

Kültür Sanat Servisi
04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Jafar Panahi
Jafar Panahi

Jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche’un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin “Sadece Bir Kazaydı” başlıklı filmi Altın Palmiye Ödülü’nü aldı. Bu yıl festivalde yarışan 22 yapıt arasında seçilen film, 10 Eylül’de Fransa’da gösterime girecek. Bu yıl Cannes’da Filistin’in sesi de gür çıktı. Kısa Metraj Ödülü, “I’m Glad You’re Dead Now” isimli filmin sahibi Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom’a verildi. Filistinli yönetmen Barhom, ödülü alırken Fransa’nın sanatçılar için muhteşem bir yer olduğunu belirterek, “20 yıl sonra Gazze Şeridi’ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım” dedi. Gazze ile ilgili protesto bildirilerinin de yayınlandığı festivalde, Hasune’nin başrolünde olduğu “Ruhunu avucunun içine al ve yürü” başlıklı belgeselin gösterimi de yapılmıştı.


YAŞASIN FARKLILIKLAR

Bunun yanı sıra İspanyol yönetmen Oliver Laxe, bir babanın güney Fas çöllerinde kayıp kızını ararken hakikati bulma hikayesini anlattığı “Sirat” filmiyle Jüri Ödülü’nü aldı. Yönetmen Laxe, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, işgal altındaki Doğu Kudüs ziyareti sırasında tanıştığı bir Filistinli taksicinin kendisine Kur’an-ı Kerim’deki “Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık” ayetini söylediğini belirtti.

Laxe, “Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali” ifadesini kullandı.


#Altın Palmiye Ödülü
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