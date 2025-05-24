Gassal'ın yeni sezon şarkıları belli oldu

Yeni sezonu heyecanla belenen tabii orijinal yapımı Gassal, izleyiciyle buluştu. İlk sezon Şahin Kendirci'nin seslendirdiği şarkılarla özellikle de Ferdi Tayfur şarkılarıyla konuşulan dizinin bu sezon müzikleri de merak ediliyordu. Dizinin yeni sezon tanıtım videosunda görünen müzisyen Bayhan, yeni sezonda müziklerin kendisine ait olduğunun şifrelerini vermişti. Müzisyen videoda Ebru Yaşar'dan duymaya alıştığımız "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" şarkısını seslendirmişti.

İkinci sezon şarkılarını yapan Bayhan, dün akşamki galada Yeni Şafak'a konuştu. Sanatçı, "Aslında ben yokum. Ben sadece Baki'nin iç sesiyim. Baki'nin hayal ürünüyüm" dedi. Dizide şarkılar, Baki'nin karşısındakine söyleyemediklerine tercüman oluyor. Baki'nin iç sesi olan yeni sezon şarkıları şunlar oldu: "Efendim İşitmedim", "Vay Delikanlı Gönlüm", "Gülpembe", "Salını Salını", "Mesele", "Olmaz Olsun", "Müjgan", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", "Yol Arkadaşım", "Rüzgar" Dizinin yeni sezon şarkılarının yer aldığı çalma listelerine aşağıdan erişebilirsiniz.