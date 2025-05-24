Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Gassal'ın yeni sezon şarkıları belli oldu

Gassal'ın yeni sezon şarkıları belli oldu

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
11:5124/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni sezon şarkıları dijital platformlarda.
Yeni sezon şarkıları dijital platformlarda.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin sevilen dizisi Gassal ikinci sezonuyla yayında. Müzikleri dillere pelesenk olan dizinin yeni sezonunda hangi şarkılar yer alıyor?

Yeni sezonu heyecanla belenen tabii orijinal yapımı Gassal, izleyiciyle buluştu. İlk sezon Şahin Kendirci'nin seslendirdiği şarkılarla özellikle de Ferdi Tayfur şarkılarıyla konuşulan dizinin bu sezon müzikleri de merak ediliyordu. Dizinin yeni sezon tanıtım videosunda görünen müzisyen Bayhan, yeni sezonda müziklerin kendisine ait olduğunun şifrelerini vermişti. Müzisyen videoda Ebru Yaşar'dan duymaya alıştığımız "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" şarkısını seslendirmişti.

Baki'nin iç sesiyim

İkinci sezon şarkılarını yapan Bayhan, dün akşamki galada Yeni Şafak'a konuştu. Sanatçı, "Aslında ben yokum. Ben sadece Baki'nin iç sesiyim. Baki'nin hayal ürünüyüm" dedi. Dizide şarkılar, Baki'nin karşısındakine söyleyemediklerine tercüman oluyor. Baki'nin iç sesi olan yeni sezon şarkıları şunlar oldu: "Efendim İşitmedim", "Vay Delikanlı Gönlüm", "Gülpembe", "Salını Salını", "Mesele", "Olmaz Olsun", "Müjgan", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", "Yol Arkadaşım", "Rüzgar" Dizinin yeni sezon şarkılarının yer aldığı çalma listelerine aşağıdan erişebilirsiniz.




#Gassal
#Gassal ikinci sezon izle
#Gassal müzikleri
#Bayhan Gürhan Gassal
#Gassal dizisi şarkıları
#tabii Gassal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NOTER KURA TARİHİ 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman yayınlanacak?