Merakla beklenen Gassal dizisinin 2. sezonu için resmi açıklama geldi. Yapım ekibinden edinilen bilgiye göre, Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri tamamlandı.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

2. sezon çekimleri tamamlanan Gassal dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Gassal dizisi 2. sezonunun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

GASSAL 2. SEZON KONUSU NE OLACAK?

İlk sezonuyla hem hikayesi hem de atmosferiyle dikkat çeken Gassal, “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla izleyiciyi derin düşüncelere sevk etmişti. Başrol karakteri Bâki, yalnızlığı ve ölüm korkusuyla yüzleşirken, izleyicilere manevi ve felsefi bir yolculuk sunmuştu.

Yeni sezonda ise Bâki’nin içsel arayışı daha da derinleşecek. Diziye katılan yeni karakterler sayesinde hem hikaye çeşitlenecek hem de olay örgüsü daha güçlü hale gelecek.

GASSAL 2. SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gassal 2. sezonuyla sadece konusuyla değil, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ahmet Kural’ın yanı sıra Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta isimler de bu sezonda izleyici karşısına çıkacak.

Özellikle Hande Soral’ın “Gassal” rolüyle dizide nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak konusu. Deneyimli oyuncuların bir araya gelmesi, ikinci sezonun daha da sürükleyici olacağının sinyallerini veriyor.



