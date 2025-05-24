Necip Fazıl’ın İstanbul’u dijital sergide can buluyor

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen ve her yıl büyük ilgi gören “Bir Şiir Bir Hayat” sergi serisinin dördüncüsü “Canım İstanbul” sergisi, bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Bu yılki sergi, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Canım İstanbul” şiiri üzerinden, İstanbul’un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu nostaljik bir İstanbul tramvayı eşliğinde dijital olarak anlatacak. Dijital enstalasyonlarla zenginleştirilen deneyim, ziyaretçileri şiirsel bir atmosferde İstanbul’un siluetine ve derinliklerine götürecek.

Sergide yapay zekâ destekli interaktif bir sistem aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek'le birebir sohbet etme fırsatı elde edeceksiniz. Böylece Üstad’a doğrudan sorular yöneltecek, onun düşünce dünyasına temas edeceksiniz. Üstad’ın kişisel eşyaları ve hayatının dönüm noktalarını yansıtan fotoğrafların da görülebileceği sergide, oğlu Mehmed Kısakürek’e de özel bir yer ayrılacak. Touchwall teknolojisiyle yapay zekâ bir araya gelerek Üstad'la oğlu arasındaki derin bağ ve ortak hatıralara tanıklık edeceksiniz. Ses klonlama teknolojisiyle oluşturulan alanda, geçmişin izlerini ve ortak hafızayı doğrudan iki neslin sesinden dinleyeceksiniz. Sergi sonunda, Necip Fazıl'la sanal ortamda hatıra fotoğrafı çektirme imkânı bulacaksınız. İstanbul’un ruhuna ve Necip Fazıl’ın derin şiirsel dünyasına açılan sergi, 29 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak AKM'de deneyimlenebilecek.