Sakarya Türküsü'nün treni AKM'ye geliyor

Edebiyatımıza derin izler bırakan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının üzerinden tam 40 yıl geçti. Kurduğu Büyük Doğu düşüncesiyle tarih, devlet, estetik bakış ve fikri anlamda batı dışı modernleşmeyi savundu. Üstad’ın bizlere bıraktığı bu mirası, günümüzde Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) yaşatıyor. Yazarın oğlu Mehmet Kısakürek tarafından 2015 yılında kurulan vakıf, sekiz yıldır aralıksız çalışmalar yürütüyor. Şu günlerde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 2 Haziran’da açılacak “Bir Şiir, Bir Hayat/Sakarya Türküsü” sergisine odaklanan vakıf, hummalı bir çalışma içinde. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak’la vakıf merkezinde buluşarak hem sergiyi hem de vakfın faaliyetlerini konuştuk.

Şeyma Kısakürek Sönmezocak.

40 YIL 40 ESER

Serginin küratörü de olan Sönmezocak, dedesinin Sakarya Şiiri’ni yazdığı treni, ziyaretçilerin deneyimine sunacaklarını dile getirdi. Sergiye ilişkin bilgi veren Sönmezocak, “Vefatının 40, Büyük Doğu mücadelesinin 80, Cumhuriyet’in ise 100. yılı. Bu sene etkinliğimizi daha kapsamlı hale getirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programda ‘Üstat’ belge filmi gösterilecek, Yücel Arzen ‘Canım İstanbul’ ve ‘Mansur’ bestelerini ilk kez dinleyiciyle buluşturacak. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Bir Adam Yaratmak’ oyunu AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. ‘Bir Şiir, Bir Hayat’ta bu sene Sakarya Türküsü’ne dijital enstalasyon çalışıyoruz. Geçen yıl zindan kurmuştuk, bu yıl ise trene bineceğiz. Trenin inşaatına başladık. Dedemin 1949 yılında Ankara-İstanbul treniyle Sakarya Nehri’nin üstünden geçişini canlandıracağız. Onun sesinden Sakarya Türküsü’nü dinleyecek, görüntülerini takip edeceğiz. Kişisel eşya sergisini de sürdüreceğiz” dedi.

Etkinliğin temasını “40 yıl 40 eser” yaptıklarını söyleyen Sönmezocak, “Aslında yüzden fazla eseri var Üstad’ın. Vakıf olarak vefatının 40. yılında tüm ziyaretçilerimize 40 eser hediye edelim dedik. Kırk eseri, 1983 öncesi kapaklardan hazırlayarak ziyaretçilere hediye edeceğiz. Sergilenen malzemelerle tam bir anma olacak” diye konuştu.

EKSİKSİZ BİR NFK ARŞİVİ

Dudullu’da yer alan 4 katlı vakıf binasının ilk katında karşılama alanı, ikinci katında yayınevi, üçüncü katında ise araştırma merkezi ve Kısakürek’in eşyalarının sergilendiği bir oda, son katta ise yönetim bulunuyor. NFKKAV, 2019’da tamamladığı Necip Fazıl dijital arşiviyle vakıfta araştırmacılara ev sahipliği yapıyor. Üstadın verdiği konferansların video ve ses kayıtlarından gazete haberlerine, hakkında yayınlanan kitaplardan el yazmaları dijital ortamda yer alıyor. Sönmezocak, 2015 yılında başladıkları arşiv çalışmalarını “Vakıfta bütün orijinal el yazmalarını topladık, 22 ciltlik bir külliyata ulaştık. Bunları da katalogladık. Bir şey araştırmak isteyenler sokaklarda koşmasın. Çok kapsamlı bir Necip Fazıl Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi oluşturduk. Büyük Doğu dergilerinin hepsi tarandı, tıpkı basımlarını da yaptık. Dileyen vakfımıza gelerek istediği bilgilere erişebilir. Dedem ‘Esselam’ eserinin arkasında, vasiyet olarak ‘eserlerimden bir harf bozulursa tezgahlarını başına yıkınız’ diyor. 75 yıllık yasal süre dolmadan orijinal eserleri ortaya çıkararak korumaya alıyoruz. Yasal yükümlülüğümüz sona erdiğinde takipçisi olabileceğimiz ortamı hazırladık” cümleleriyle anlattı.







