Bir Şiir Bir Hayat AKM'de

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in Toptaşı Cezaevi’nde yazdığı “Zindandan Mehmed’e Mektup” şiiri ve hayatının bir bölümü interaktif bir sergide sunuluyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’nın sergi serisinden ikincisi “Bir Şiir Bir Hayat/Zindandan Mehmed’e Mektup” geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. AKM Çok Amaçlı Salonda ziyaretçilerini ağırlayan sergi, Kısakürek’in hem doğum hem vefat günü olan 26 Mayıs’ta üstadın Yılanlı Kuyu’dan çıkışına ithafen sona erecek. Ziyaretçilerin beş duyusuna hitap edecek şekilde tasarlanan sergi, Necip Fazıl’ın yaşadığı çileli hayatı anlattığı şiiri temel alıyor. Sergide, Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin arşivinden malzemeler ve Necip Fazıl’ın kendi kamerasıyla çektiği görüntüler kullanıldı.

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Sergide ailesinden dinlediklerini aktardığını söyleyen Sönmezocak, “Üstadın hapis yıllarında ailesinin de ondan mahrumluğu ve çektiği çileyi aktarmak çok önemliydi. Özellikle amcam, halam ve babamdan dinlediğim hatıraları aktarmak, yokluğun iki taraflı olduğunu vurgulamak ve hissettirmek istedim” dedi.

Hayatı şiirin merkezinde

İlk sergisini, 2018 yılında Çile şiiriyle yapan üstadın torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak, aldığı olumlu geri dönüşler üzerine sergilere devam etme kararı almış. Aynı zamanda serginin küratörü olan Sönmezocak “Necip Fazıl’ın hayatını bu şiir merkezine yerleştirdik. Serginin ilk kısmında ziyaretçiler üstadın hapis hayatına tanıklık edecek. Burada gardiyanlar eşliğinde demir kapılar arkasına girecek ve Necip Fazıl’ın gözünden hapsi hissedecekler. Diğer bölümdeyse “Yılanlı Kuyudan’ çıkışı yani vefatından sonraki kısım görülecek. Bize kalan dava fotoğrafları, anıları, belgeler, dökümanlar ve eşyalar bu bölümde yer alacak” diye konuştu.

Sergilerin devam edeceğini söyleyen Şeyma hanım, sonraki çalışmanın müjdesini de verdi: “Önümüzdeki sergi için Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasında belirttiği “Sakarya Türküsü” şiirini planlayarak yolumuza devam edeceğiz.”

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Mahrumiyeti hissedeceksiniz

Kültür hayatına yeni bir soluk kazandırma gayesi taşıdıklarını belirten Sönmezocak, beş duyuya hitap eden interaktif bir sergiyi, insanların konsantre olma, bilgi edinme şekilleri ve bunun hafızadaki yerini önemsedikleri için tercih ettiklerini ifade etti: “Kullandığımız ortam dekoruyla ziyaretçilerin görsel hafızasına hitap ederek, hapishanedeki yalnızlığı ve mahrumluğu yaşamalarını sağlıyoruz. Parmaklıklar ardında hayatın akışını ve Necip Fazıl’ın ailesini izleyerek, hapishanenin kokusunu hissetmek gibi duyuların aktarımını önemsiyoruz. Karanlık ve izbe bir koridorda bunları yaşamak farklı bir tecrübe olacak. Başka bir dekorumuzda, yarım kalmış zeytinler ve içilmiş boş bir çay bardağı var.”

Anılar ve eşyalar konuşuyor

Sergiyle hedeflediklerinin hapishanedeki bir hayattan ziyade, duyguyu aktarmak olduğunu dile getiren küratör “Cinnet Mustatili eseriyle bütünleştirerek tasarladım sergiyi. Bazı duygular için kurgular yapıldı, bazıları için dekorlar kullanıldı. Necip Fazıl’ın kelimelerle oynaması, his ve fikir dünyasını aktarımı o kadar kuvvetli ki; onu yüreğinize aldıktan sonra kafanızda bir şeyler şekilleniyor. Burada birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla aynı dili kullanabilmek de çok önemliydi” diyerek sergiyi tasarlama sürecini özetledi.

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HAYAT Necip Fazıl eserleriyle AKM’de anılıyor

FOTOĞRAF 21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen \"Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup\" sergisi ve \"Reis Bey\" tiyatrosunun gösterimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında AKM’de açılan Zindan'dan Mehmed'e Mektup Sergisi'ni gezdi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Zindan'dan Mehmed'e Mektup Şiiri'nin hat sanatıyla Osmanlıca yazıldığı tablo hediye edildi. İşte programdan fotoğraf kareleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'ni gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 'Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'ni gezdi. BiP'te paylaş

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