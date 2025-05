Eskişehir Uluslararası Film Festivali açılış töreni gerçekleştirildi

Seçkimizde yer alan iki film, hayatın gerçeklerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serecek. Bunlardan ilki, Gazze’de yaşanan savaşın ortasında çekilen 22 kısa filmden oluşan 'Sıfır Noktasında'. Film, Türkiye’de ilk kez Anadolu Üniversitesi sayesinde Eskişehir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Bir diğer dikkat çekici yapım ise, Filistin’deki yıkımı konu alan ve bu yıl En İyi Belgesel dalında Akademi Ödülü kazanan No Other Land / Gidecek Yer Yok (2024). Festival kapsamında, 31 Mayıs’a kadar toplam 66 filmi sinemaseverlerle buluşturacağız. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize, konuklarımıza, destekçilerimize ve seyircilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Festivalin açılış konuşmasında söz alan Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, şu ifadeleri kullandı: “Festivalimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran herkese hoş geldiniz diyorum. Eskişehir Film Festivali olarak 22 yıldır sinemaya, hayallere ve farklı seslere alan açmaya çalıştık. Bu süreçte yalnızca filmleri değil, duyguları ve anıları da paylaştık. Festivalimiz, bir devlet üniversitesi tarafından kesintisiz olarak düzenlenen tek uluslararası film festivali olma özelliği taşıyor ve her yıl gelişerek büyüyor. Bugün burada olmamız, inanç ve emeğin bir sonucudur. Bu yılki programımız, sadece film gösterimlerinden ibaret değil; aynı zamanda hatırlama, hissetme ve ortak olma çağrısıdır. Emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından festivale sundukları katkılardan dolayı tüm sponsorlara ve destek veren kurum ve kuruluşların yetkililerine Doç. Dr. Serhat Serter ve Festival Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Aysun Akıncı, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak İşçibaşı tarafından plaket takdim edildi. Plaket alan isimler arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, Festivalin Ana Sponsoru olan GAİN Medya adına Şerif Ali Ünal, Cinema Pink By Maximum adına İlkay Erdem, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına Çağrı Özgeçoğlu, Mol Pictures adına Mustafa Ozan Tekin, Mubi adına Tuğçe Arslan Üçer, Odunpazarı Modern Müze adına Murat Buzluca, Kanatlı AVM adına Faruk Can, İzole adına Ensar Kurt, Ordinarius Cafe adına Gizem Kurt, Little Kitchen adına Kaan Biçil, Sam Royal Otel adına Hakkı Gök yer aldılar.