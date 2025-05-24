Eskişehir Uluslararası Film Festivali açılış töreni gerçekleştirildi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve eşi Oya Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Festival Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, Türk sinemasının emektarları Erdoğan Engin ve Leyla Özalp, Film Yönetmeni Şerif Gören’in eşi Zeynep Gören, usta oyuncular Suna Selen, Serdar Orçin ve Ece Dizdar, Türk sinemasının önemli isimleri, festival sponsorları, şehir protokolü, öğretim elemanları, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı. Sunuculuğunu Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet’in yaptığı açılış töreninde sinemaya gönül veren ve bu yıl aramızdan ayrılan oyuncu, yönetmen ve akademisyenler anıldı.

Doç. Dr. Sırrı Serhat Serter

Vali Aksoy: “22 yıl boyunca uluslararası düzeyde bir festivali sürdürmek büyük bir emek gerektirir”

Festivalin açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerimiz arasında en köklülerden biri olan Anadolu Üniversitesi, 22. Eskişehir Film Festivali ile sinemaya önemli katkılarda bulunmuştur. 22 yıl boyunca uluslararası düzeyde bir festivali sürdürmek büyük bir emek gerektirir. Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Pandemi sonrası ilk kez düzenlenen bu festivale öncülük eden Anadolu Üniversitesi Rektörüne, emeği geçen tüm yönetmenlere, sanatçılara, yapımcılara ve çalışanlara içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy

Rektör Prof. Dr. Adıgüzel: “22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’ne hoş geldiniz”

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, şu sözlerle konukları selamladı: “22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’ne hoş geldiniz. Sözlerime, sinema gibi evrensel bir sanatın bizleri burada bir araya getirmesinden duyduğum memnuniyetle başlamak istiyorum. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, yalnızca bir şehir festivali değil; bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivalidir. Anadolu Üniversitesi olarak biz, üniversitelerin yalnızca bilimsel değil; topluma ulaşan yaratıcı ve kültürel üretimlerin de merkezinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl 22. kez düzenlediğimiz festivalde, sinemanın en yalın ama en güçlü hâliyle insanı anlatan hikâyelerine tanıklık edeceğiz.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

Seçkimizde yer alan iki film, hayatın gerçeklerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serecek. Bunlardan ilki, Gazze’de yaşanan savaşın ortasında çekilen 22 kısa filmden oluşan 'Sıfır Noktasında'. Film, Türkiye’de ilk kez Anadolu Üniversitesi sayesinde Eskişehir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Bir diğer dikkat çekici yapım ise, Filistin’deki yıkımı konu alan ve bu yıl En İyi Belgesel dalında Akademi Ödülü kazanan No Other Land / Gidecek Yer Yok (2024). Festival kapsamında, 31 Mayıs’a kadar toplam 66 filmi sinemaseverlerle buluşturacağız. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize, konuklarımıza, destekçilerimize ve seyircilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Doç. Dr. Serter: “Bu yılki programımız hatırlama, hissetme ve ortak olma çağrısıdır”

Festivalin açılış konuşmasında söz alan Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, şu ifadeleri kullandı: “Festivalimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran herkese hoş geldiniz diyorum. Eskişehir Film Festivali olarak 22 yıldır sinemaya, hayallere ve farklı seslere alan açmaya çalıştık. Bu süreçte yalnızca filmleri değil, duyguları ve anıları da paylaştık. Festivalimiz, bir devlet üniversitesi tarafından kesintisiz olarak düzenlenen tek uluslararası film festivali olma özelliği taşıyor ve her yıl gelişerek büyüyor. Bugün burada olmamız, inanç ve emeğin bir sonucudur. Bu yılki programımız, sadece film gösterimlerinden ibaret değil; aynı zamanda hatırlama, hissetme ve ortak olma çağrısıdır. Emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından festivale sundukları katkılardan dolayı tüm sponsorlara ve destek veren kurum ve kuruluşların yetkililerine Doç. Dr. Serhat Serter ve Festival Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Aysun Akıncı, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak İşçibaşı tarafından plaket takdim edildi. Plaket alan isimler arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, Festivalin Ana Sponsoru olan GAİN Medya adına Şerif Ali Ünal, Cinema Pink By Maximum adına İlkay Erdem, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına Çağrı Özgeçoğlu, Mol Pictures adına Mustafa Ozan Tekin, Mubi adına Tuğçe Arslan Üçer, Odunpazarı Modern Müze adına Murat Buzluca, Kanatlı AVM adına Faruk Can, İzole adına Ensar Kurt, Ordinarius Cafe adına Gizem Kurt, Little Kitchen adına Kaan Biçil, Sam Royal Otel adına Hakkı Gök yer aldılar.

“Katkı”, “Emek” ve “Onur” Ödülleri sahiplerini buldu

Festivalde “Sinema Kültürüne Katkı Ödülü” Fanatik Film'e verildi. Ödül, oyuncu Serdar Orçin’e, Rektör Danışmanı ve Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç tarafından takdim edildi. “Sinema Emek Ödülleri”, Türk sinemasının emektarları Erdoğan Engin ve Leyla Özalp’e verildi. Ödüller, sırasıyla Prof. Dr. Gülseren Yücel ve Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin tarafından takdim edildi. Bu yılki “Onur Ödülleri” ise sinema sanatına uzun yıllar katkı sunmuş üç isme verildi: Majid Majidi, Şerif Gören ve Suna Selen. Şerif Gören adına ödülü eşi Zeynep Gören, Doç. Dr. Serhat Serter’den; Suna Selen ise ödülünü Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’den aldı.

Festival “Tornado” filmi ile açıldı

Tüm bu ödül ve plaket takdimlerinin ardından, yönetmenliğini John Maclean’ın yaptığı 2025 Birleşik Krallık yapımı Tornado adlı film ile festivalin açılışı yapıldı. Film, Türkiye prömiyerini Eskişehir’de gerçekleştirdi.