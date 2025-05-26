Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Uyuşturucuyla mücadele tiyatroyla anlatıldı

Uyuşturucuyla mücadele tiyatroyla anlatıldı

04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gönüllü tiyatro ekibi, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
Gönüllü tiyatro ekibi, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı tiyatro oyunu, Uzunköprü’de seyirciyle buluştu. Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un eşi ve polis memuru Aynur Karaburun’un öncülüğünde kurulan gönüllü tiyatro ekibi, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Tek perde ve 75 dakika süren oyunda, madde bağımlılığına sürüklenen bir gencin ailesiyle yaşadığı iletişim sorunları ve bu sürecin dramatik sonuçları çarpıcı bir dille işlendi. Oyunun sonunda İl Emniyet Müdürü Karaburun, oyuncuları sahnede tebrik ederek, “Uyuşturucuyla mücadele sadece sahada değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla da sürüyor. Bir kişi dahi farkındalık kazanırsa mutlu oluruz” dedi.


#tiyatro
#uyuşturucu
#Edirne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'de en küçük ve en büyük evler hangi illerde? İşte metrekare lideri o ilimiz