Adalet temasını içeren 13 hat eserinin ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı Albayrak 2025 Hat Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak", Bursa'da sanatseverleri ağırladı. Albayrak Grubu'nun gelenekselleşen sergisi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi’nde ziyarete açıldı. Geçtiğimiz haftalarda Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da yer alan sergi, yine festivalin Bursa durağı kapsamında misafirlerini ağırlamaya başladı. Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, ilk günden yoğun ilgi gördü.

PROTOKOLDEN ÖZEL İLGİ

Sergi açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı. Sergi, 8 Temmuz tarihine kadar her gün 07.00–22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete edilebilecek.

2 AYDA 90 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Albayrak Grubu’nun 11 yıldır her yıl farklı temalarla düzenlediği hat sergileri, bu yıl adalet temasına odaklanıyor. Tophane-i Amire’de yılın ilk aylarında kapılarını açan sergi, yalnızca iki ayda 91 bin 265 ziyaretçiyi ağırlamıştı. "Adil-i Mutlak" sergisinde, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet vurgulu ayetleri yorumladığı eserler yer alıyor. Farklı üslup ve tekniklerle hazırlanan bu özel hatlar, adalet kavramını yalnızca yazıda değil; estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir anlayışla sanatseverlere sunuyor. Hat sanatı yolculuğunda Türkiye’den dünyaya açılan Albayrak, geçtiğimiz yıl Besmele-i Şerif temasıyla Bursa’daki Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmuştu.







