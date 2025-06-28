Âdil-i Mutlak, Kültür Yolu Festivali'nin Bursa durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11. yıl teması Âdil-i Mutlak, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda festivalin Şanlıurfa durağında büyük bir beğeni toplayan sergi, ikinci adım olarak 28 Haziran tarihinde Kültür Yolu Festivali’nin Bursa durağında sanatseverlerle buluştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Türkiye’nin ilk ve tek tekstil sanayi müzesine ev sahipliği yapan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tekstil Sanayi Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.
- Sanatseverlerin ve protokolün yoğun bir ilgi gösterdiği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ne; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı.
- Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Âdil-i Mutlak Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa durağına misafir olmuştu.
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Albayrak, hat eserleri ile bir kez daha Bursa'da
Hat sanatı ile yolculuğunda Türkiye’den dünyaya bir yolculuk gerçekleştiren Albayrak, geçtiğimiz yıl bir kez daha Bursa’ya misafir olmuştu. Besmele-i Şerif teması ile Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmuştu.
Geçtiğimiz yıl Bursa’nın son Osmanlı Külliyesi olan Muradiye El Yazmaları Müzesi’ne misafir olan hat sergisi, bu yıl ise Âdil-i Mutlak ile Türkiye’nin ilk ve tek tekstil sanayi müzesine misafir olarak hat sanatının tarihî ve kültürel boyutuna farklı katmanlar sunmaya devam ediyor.
Sergi ziyaret bilgileri
- Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, 28 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tekstil Sanayi Müzesi’nde, her gün 07.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.