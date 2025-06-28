Âdil-i Mutlak, Kültür Yolu Festivali'nin Bursa durağına misafir oldu

Âdil-i Mutlak Hat Eserleri 2025 yılının ilk aylarında ziyarete açıldığı Tophane-i Âmire’de sadece 2 ay gibi kısa bir sürede 91 bin 265 misafiri ağırlayarak rekor bir sayıya ulaşmıştı.

Sergide, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özel eserler yer alıyor. Her biri farklı üslup ve teknikle kaleme alınan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil; estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor.