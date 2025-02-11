Murat Ülker’den ‘Âdil-i Mutlak’ sergisi izlenimleri

Albayrak Grubu'nun Tophane-i Âmire’deki “Âdil-i Mutlak” hat sergisi önceki gün sona erdi. Sergiye ilişkin gözlemlerini LinkedIn’de paylaşan işadamı Murat Ülker, serginin, insanı tefekküre yönelttiğini, adalet kavramını sanatın diliyle hissettirdiğini vurguladı.
Albayrak Grubu’nun Tophane-i Âmire’deki “Adil-i Mutlak” hat sergisi önceki gün sona erdi. Bir ay boyunca, yüz binlerce sanat severin hayranlıkla gezdiği sergiyi, geçtiğimiz günlerde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ziyaret etti. Sergiye ilişkin gözlemlerini LinkedIn hesabından takipçileriyle paylaşan Ülker, projenin önemine dikkat çekti. “Sergide, Allah’ın mutlak adaletini tefekkür ettiren eserler yer alıyor” diyen Ülker, eserlerdeki yeni yorumların kendisini mutlu ettiğinin altını çizdi. Tezhibin dijital sanatla buluştuğu “Döngü” adlı kinetik eseri de deneyimleyen Ülker, “Kadim tezhip sanatının zarafetini ve sabrını, dijital dünyanın sonsuz dinamizmiyle buluşturan bir sanat deneyimi sunuyor. Her bir motif izleyicinin hareketiyle form değiştiriyor ve yeniden şekilleniyor” yorumunu yaptı. Sergi mekânının anlamına da dikkat çeken Murat Ülker, şunları söyledi: “Tarih boyunca güç ve düzenin sembolü olan bu yapının içinde, adalet kavramının sanatsal bir yorumla ele alınması sergiye ayrı bir boyut katıyor.”
KUBBEDEKİ SARKITLAR DİKKAT ÇEKİCİ
Eserleri tek tek inceleyen Murat Ülker, kendi kadrajından fotoğrafları eklediği yazısında şu cümleleri kullandı: “Sergiye girdiğimde mekânın kubbesindeki sarkıtlar hemen dikkatimi çekti. Hatlardaki adaleti temsil eden bölümler büyütülerek dairesel formlar üzerine uygulanmış ve binanın kubbelerine sarkıtlar halinde yerleştirilmiş. Salondan çıkarken de arka yüzlerinde tezhip sanatının incelikli detaylarını taşıyan bölümler görülebiliyor. Serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca, bu mekânsal yerleşimini şu sözlerle anlatmış ‘Adalet başımızın üzerinde olduğunda, dünya cennet bahçesine döner gibi bir anlam çıkarıyoruz kendimize.” Ülker’in her bir esere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaştığı yazısının tamamını linkedin.com/in/mulker adresinden okuyabilirsiniz.