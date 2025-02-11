Murat Ülker’den ‘Âdil-i Mutlak’ sergisi izlenimleri

Albayrak Grubu’nun Tophane-i Âmire’deki “Adil-i Mutlak” hat sergisi önceki gün sona erdi. Bir ay boyunca, yüz binlerce sanat severin hayranlıkla gezdiği sergiyi, geçtiğimiz günlerde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ziyaret etti. Sergiye ilişkin gözlemlerini LinkedIn hesabından takipçileriyle paylaşan Ülker, projenin önemine dikkat çekti. “Sergide, Allah’ın mutlak adaletini tefekkür ettiren eserler yer alıyor” diyen Ülker, eserlerdeki yeni yorumların kendisini mutlu ettiğinin altını çizdi. Tezhibin dijital sanatla buluştuğu “Döngü” adlı kinetik eseri de deneyimleyen Ülker, “Kadim tezhip sanatının zarafetini ve sabrını, dijital dünyanın sonsuz dinamizmiyle buluşturan bir sanat deneyimi sunuyor. Her bir motif izleyicinin hareketiyle form değiştiriyor ve yeniden şekilleniyor” yorumunu yaptı. Sergi mekânının anlamına da dikkat çeken Murat Ülker, şunları söyledi: “Tarih boyunca güç ve düzenin sembolü olan bu yapının içinde, adalet kavramının sanatsal bir yorumla ele alınması sergiye ayrı bir boyut katıyor.”