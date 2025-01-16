Albayrak Grubu ile Gambiya Liman İdaresi arasında imtiyaz sözleşmesi imzalandı

Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, Gambiya Liman Otoritesi Başkanı Ousman Jobarteh.
Liman işletmeciliği faaliyetleri kapsamında Albayrak Grubu, Gambiya Liman İdaresi Banjul Limanı ile imtiyaz sözleşmesi imzaladı. İmza törenine, Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz ile Gambiya Liman Otoritesi Başkanı Ousman Jobarteh katıldı.
Albayrak Grubu, Gambiya Liman İdaresi arasında tüm paydaşların operasyonlara başlamak ve projenin başarısı için gerekli kaynakları harekete geçirmek adına imtiyaz sözleşmesi imzalandı.
Limanların geliştirilmesinde önemli adımlar
11 Temmuz 2024 – İmtiyaz sözleşmesi imzalandı:
İmtiyaz sözleşmesinin ilk imzalanması, Gambiya'nın liman altyapısını modernize etmeyi ve ülkeyi bölgesel bir ticaret merkezi olarak konumlandırmayı amaçlayan dönüştürücü bir ortaklığın temelini attı.
6 Ocak 2025 – GPA Yönetimi ve Alport Banjul ile liman paydaşları toplantısı:
Bu toplantı Atlantic Prime Hotel'de düzenlendi ve toplantıya şunlar katıldı:
- Nakliye Hatları ve Acenteleri (Maersk Line, CMA-CGM, MSC, Quaylink Nakliye Acenteliği):
Bu kuruluşlar, malların limana ve limandan hareketini sağlayarak küresel ticaret ve tedarik zinciri lojistiği için temel teşkil eder.
- Gümrük ve Gelir İdareleri (Gambiya Gelir İdaresi, Gümrük Müdürü Seaport):
Gelir tahsilatından, düzenlemelere uyumdan ve sorunsuz ithalat/ihracat süreçlerini kolaylaştırmaktan sorumludurlar.
- Sendikalar ve Ulaştırma Dernekleri (Deniz İşçileri Sendikası, Liman Kamyon Sürücüleri Derneği, Genel Ulaştırma Sendikası):
Bu gruplar işgücünü savunur, işçi haklarını, güvenliği ve limanı iç bölgelere bağlayan ulaşım hizmetlerinin mevcudiyetini sağlar.
- Lojistik ve Taşımacılık Acenteleri (Africa Global Logistics, SMG Dry Port, Interstate Shipping Agency):
Bu kuruluşlar, verimli kargo dağıtımını garanti altına alarak depolama, yük elleçleme ve taşımacılık hizmetleri sunar.
- Düzenleyici Kuruluşlar (FSQA, Seaport Health, MCA, OC DLEAG, Immigration, SIS):
Bu kuruluşlar, uluslararası ve yerel düzenlemelere uyumu sağlamak için limanda emniyet, güvenlik, sağlık ve yasal standartları korur.
- Yakıt ve Emtia Tedarikçileri (Gacem, Jah Oil Company, Salam):
Temel mal ve kaynakları sağlayarak limanın operasyonlarını ve tedarik zincirini desteklerler.
- Gümrükleme ve Taşımacılık Temsilcileri (Başkan Gümrükleme ve Taşımacılık, S.G Gümrükleme ve Taşımacılık):
Nakliyeciler ve gümrük arasında aracı olarak hareket ederek kargo gümrükleme ve teslimatını hızlandırırlar.
- Özel İşletmeler (George Banna Co Ltd, Syhben A Madi & Sons, Fouta Enterprise):
Bu şirketler malları ithal etmek ve ihraç etmek için limana güvenerek yerel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmaktadır.
10 Ocak 2025 – Yürürlük tarihinin imzalanması:
Bu kilometre taşı, anlaşmanın uygulama aşamasının resmi başlangıcını ifade eder. Tüm paydaşların operasyonlara başlama ve projenin başarısı için gerekli kaynakları seferber etme konusundaki hazırlığını yansıtır.
İmtiyaz anlaşmasının stratejik hedefleri
Anlaşma, ekonomik ve kalkınma hedefleri de dahil olmak üzere Gambiya'nın daha geniş Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olup şu 4 başlık çerçevesinde ilerler;
1. Altyapı Modernizasyonu:
Liman tesislerinin uluslararası standartları karşılayacak şekilde yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve daha büyük gemilerin barındırılması.
2. Bölgesel Ticaret Geliştirme:
Bağlantı ve operasyonel kapasitenin iyileştirilmesi yoluyla Gambiya'nın Batı Afrika'da bir lojistik ve ticaret merkezi olarak rolünün güçlendirilmesi.
İstihdam fırsatları oluşturmak, yerel ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve Gambiya'nın küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmak.
Basse ve Kaur'da iç liman erişilebilirliğini geliştirmek ve adil kalkınmayı teşvik etmek için hinterland lojistiğini ele almak.
İmzalanan sözleşmeyle paydaşların anlaşmanın hedeflerine ulaşma konusundaki kolektif taahhüdünü simgeliyor;
Banjul Limanı'nda liman tesislerinin inşasına başlamak ve onları iyileştirmek.
Sorunsuz proje yürütmeyi sağlamak için sistemleri, süreçleri ve iş gücü hazırlıklarını tamamlamak.
Proje etkisini en üst düzeye çıkarmak için yerel ve uluslararası işbirlikçilerle ortaklıkları güçlendirmek.
Gambiya'daki gündelik yaşamı en kolay hale getirmek
Bu imtiyaz sözleşmesi, Alport Banjul ve Albayrak Grubu'nun Gambiya'daki gündelik yaşamı iyileştirme adımlarını gösteriyor. Bu ortaklık sayesinde kritik altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde Gambiya'yı bölgesel ticarette lider bir konuma getirecek uzun vadeli sosyo-ekonomik faydalar sağlamayı vaat etmektedir.
Gambiya'da modernize edilmiş, verimli ve dünya standartlarında liman tesislerine doğru yolculukta önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Projenin uygulama aşaması artık büyüme, inovasyon ve refah dolu bir geleceğe zemin hazırlıyor.
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