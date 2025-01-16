Albayrak Grubu ile Gambiya Liman İdaresi arasında imtiyaz sözleşmesi imzalandı

Albayrak Grubu, Gambiya Liman İdaresi arasında tüm paydaşların operasyonlara başlamak ve projenin başarısı için gerekli kaynakları harekete geçirmek adına imtiyaz sözleşmesi imzalandı.

İmtiyaz sözleşmesinin ilk imzalanması, Gambiya'nın liman altyapısını modernize etmeyi ve ülkeyi bölgesel bir ticaret merkezi olarak konumlandırmayı amaçlayan dönüştürücü bir ortaklığın temelini attı.

İmtiyaz sözleşmesinin ilk imzalanması, Gambiya'nın liman altyapısını modernize etmeyi ve ülkeyi bölgesel bir ticaret merkezi olarak konumlandırmayı amaçlayan dönüştürücü bir ortaklığın temelini attı.

Bu kuruluşlar, malların limana ve limandan hareketini sağlayarak küresel ticaret ve tedarik zinciri lojistiği için temel teşkil eder.

Bu kuruluşlar, malların limana ve limandan hareketini sağlayarak küresel ticaret ve tedarik zinciri lojistiği için temel teşkil eder.

Bu kuruluşlar, uluslararası ve yerel düzenlemelere uyumu sağlamak için limanda emniyet, güvenlik, sağlık ve yasal standartları korur.

Bu kuruluşlar, uluslararası ve yerel düzenlemelere uyumu sağlamak için limanda emniyet, güvenlik, sağlık ve yasal standartları korur.

Nakliyeciler ve gümrük arasında aracı olarak hareket ederek kargo gümrükleme ve teslimatını hızlandırırlar.

Nakliyeciler ve gümrük arasında aracı olarak hareket ederek kargo gümrükleme ve teslimatını hızlandırırlar.

- Gümrükleme ve Taşımacılık Temsilcileri (Başkan Gümrükleme ve Taşımacılık, S.G Gümrükleme ve Taşımacılık):

- Gümrükleme ve Taşımacılık Temsilcileri (Başkan Gümrükleme ve Taşımacılık, S.G Gümrükleme ve Taşımacılık):

Bu şirketler malları ithal etmek ve ihraç etmek için limana güvenerek yerel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

Bu şirketler malları ithal etmek ve ihraç etmek için limana güvenerek yerel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

Bu kilometre taşı, anlaşmanın uygulama aşamasının resmi başlangıcını ifade eder. Tüm paydaşların operasyonlara başlama ve projenin başarısı için gerekli kaynakları seferber etme konusundaki hazırlığını yansıtır.

Bu kilometre taşı, anlaşmanın uygulama aşamasının resmi başlangıcını ifade eder. Tüm paydaşların operasyonlara başlama ve projenin başarısı için gerekli kaynakları seferber etme konusundaki hazırlığını yansıtır.

Anlaşma, ekonomik ve kalkınma hedefleri de dahil olmak üzere Gambiya'nın daha geniş Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olup şu 4 başlık çerçevesinde ilerler;