Albayrak Grubu Intermodal Afrika 2024 Fuarı'na katıldı

Açılış konuşmasını Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammed B. S. Jallow’un yaptığı fuarda, Albayrak Grubu’nu temsilen Albayrak İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Salih Levent Kaçar konuşmacı olarak yer aldı. Grubun Gambiya’ya olan güvenini vurgulayan Kaçar, Albayrak Grubu’nun Gambiya’daki yatırım stratejisinin ana hatlarını dinleyicilerle paylaşırken, katılımcıları da Gambiya’daki iş fırsatlarını keşfetmeye davet etti. Albayrak ve Alport Banjul ekibi, Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba’yı, Gambiya devlet erkânını ve iş ortaklarını ağırlama fırsatı yakaladıkları etkinlikte, Albayrak standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.





Albayrak Grubu'nu temsil eden, Albayrak İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Salih Levent Kaçar, açılış konuşması yaptı. Kaçar, Albayrak'ın Gambiya'nın ekonomik potansiyeline olan güçlü güvenini vurguladı ve Grubun uzun vadeli yatırım stratejisini paylaştı. Katılımcıları Gambiya'daki iş fırsatlarını keşfetmeye davet eden, Grubun sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel ilerlemeye olan bağlılığını ifade etti.





Etkinliğe, Gambiya Limanlar İdaresi (GPA) Genel Müdürü ve Bayındırlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ebrima Sillah'ı temsil eden Savunma Bakanı Sering Modou Njie de dahil olmak üzere üst düzey ileri gelenler tarafından katılım sağladı.





Albayrak Grubu standına büyük ilgi

Ayrıca Albayrak, Gambiya Limanlar İdaresi, Dellner Bubenzer, Hyster, Lasting Solutions, Maersk, Magna Tyres, Prodevelop, Prysmian, RAM Spreaders, Sibre, SMG Dry Port, Sogester, Solvo ve Yilport gibi çeşitli tanınmış uluslararası ve bölgesel şirketler de katıldı.





Albayrak standı, katılımcılar, devlet yetkilileri ve iş liderlerden yoğun ilgi gördü. Stand, Alport Banjul'un yenilikçi çözümlerini sergilemek ve liman operasyonları ve lojistiğinin geleceği hakkında anlamlı bir diyaloğu kolaylaştırmak için bir platform sağladı. Özellikle, ekip Türkiye'nin Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba'nın yanı sıra üst düzey Gambiya yetkilileri ve önemli iş ortaklarını ağırladı.



