Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'dan Banjul Limanı'na ziyaret

Gambiya Cumhurbaşkanı Başkan Adama Barrow, limandaki verimliliği ve kapasiteyi artırmak için devam eden iyileştirmeleri inceledi.





Liman turu gerçekleştirdi

Barrow, Old Half Die'deki alanda önemli tesisleri incelemek üzere Banjul Limanı'nı ziyaret etti. Barrow ayrıca, limandaki verimliliği ve kapasiteyi artırmak için devam eden yükseltmeleri inceledi.





Ziyaret sırasında, gemi bakım ve onarım tesislerindeki zorluklar vurgulandı. Tersaneyi modernize etme ve daha büyük gemilere hizmet verecek kapasitesini artırma planları üzerinde duruldu.









Barrow'dan iş birliği çağrısı

Barrow konuşmasında, Banjul Limanı'nın kritik bir ticaret kapısı olarak önemini vurguladı. Kapasite ve verimliliği artırma çabalarını takdir etti. Devam eden yeniden geliştirme çabalarına desteğini yineledi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için sürekli iş birliğini teşvik etti.



