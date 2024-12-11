Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'dan Banjul Limanı'na ziyaret

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'dan Banjul Limanı'na ziyaret

12:1511/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ziyaret gerçekleştirdiği Banjul Limanı'nda yetkililerden bilgi aldı.
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ziyaret gerçekleştirdiği Banjul Limanı'nda yetkililerden bilgi aldı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Başkan Adama Barrow, Old Half Die'deki alanı ve tersane dahil olmak üzere önemli tesisleri incelemek üzere Banjul Limanı'nı ziyaret etti. Ziyaret, limanın modernizasyonunda ve stratejik yeniden geliştirme yoluyla alanın optimize edilmesinde önemli ilerlemeyi amaçlıyor.

Gambiya Cumhurbaşkanı Başkan Adama Barrow, limandaki verimliliği ve kapasiteyi artırmak için devam eden iyileştirmeleri inceledi.


Liman turu gerçekleştirdi

Barrow, Old Half Die'deki alanda önemli tesisleri incelemek üzere Banjul Limanı'nı ziyaret etti. Barrow ayrıca, limandaki verimliliği ve kapasiteyi artırmak için devam eden yükseltmeleri inceledi.


Ziyaret sırasında, gemi bakım ve onarım tesislerindeki zorluklar vurgulandı. Tersaneyi modernize etme ve daha büyük gemilere hizmet verecek kapasitesini artırma planları üzerinde duruldu.



Barrow'dan iş birliği çağrısı

Barrow konuşmasında, Banjul Limanı'nın kritik bir ticaret kapısı olarak önemini vurguladı. Kapasite ve verimliliği artırma çabalarını takdir etti. Devam eden yeniden geliştirme çabalarına desteğini yineledi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için sürekli iş birliğini teşvik etti.


#Banjul Limanı
#Gambiya
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2000-2008 yılları arasına için emeklilik yaşı yenileniyor: 1998-2014 arası sigortası olana müjde geldi!