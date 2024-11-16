Ekvator Ginesi'nin iki limanı Albayrak'a emanet

Albayrak Grubu, 2014 yılında Somali Limanı’yla başlattığı Afrika’daki yatırımlarını yeni bir liman işletmesiyle genişletiyor. Somali Mogadishu, Gine Konakri, Gambiya Banjul Limanları ve Kongo Cumhuriyeti Pointe-Noire Limanı’ndaki başarılı yatırımları sonrası birçok Afrika ülkesinin ilgisini çeken Albayrak Grubu, Ekvator Ginesi ile iki limanın modernizasyonu ve işletilmesi için imtiyaz sözleşmesi imzaladı.





25 YILLIĞINA ALBAYRAK’A EMANET

Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da düzenlen törende imzalanan anlaşmaya göre; Malabo ve Bata limanlarının 25 yıllık işletme, modernizasyon ve geliştirme hakları Albayrak Grubu’na devredildi.





AFRİKA’DA SEKİZİNCİ ÜLKE YATIRIMI

Afrika'da 2014 yılında Mogadişu Limanı’nın 20 yıllık işletme hakkını alarak faaliyetlerine başlayan Albayrak Grubu, 2018’de Conakry Limanı, 2024’te Pointe-Noire Limanı’nı de işletmeye aldı. Grubun ayrıca Gambiya’daki Banjul Limanı ve 2024’te başlayacak olan Sanyang Limanı'nın 30 yıllık işletme hakları da bulunuyor. Ekvator Ginesi, Albayrak’ın Afrika’da faaliyet gösterdiği 8. ülke oldu. Albayrak Grubu, Somali (inşaat), Gine (şehir içi ulaşım, temizlik hizmetleri, havaalanı yenileme), Kongo (atık yönetimi), Fas (tekstil), Libya, Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde de yatırımları bulunuyor.





Bu imza sadece bir başlangıç

Devir sözleşmesi imza töreninde konuşan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "Bugün, çok önemli bir adımın atılacağı bir töreni birlikte gerçekleştiriyoruz. Liman imtiyaz sözleşmesinin imzalanması, sadece bir anlaşmanın ötesinde, geleceğe dönük büyük bir vizyonun ve güçlü bir iş birliğinin temellerinin atılması anlamına gelmektedir. Bu işbirliği için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na, Başbakan’a, Ulaştırma Bakanı’na, Enerji Bakanı'na, Hazine Bakanına, bize güvendikleri için teşekkür ederiz” dedi.





REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK BİR İŞ BİRLİĞİ

İmzaladıkları bu sözleşmenin Ekvator Ginesi için stratejik, ticari ve uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Ahmet Albayrak, “Bu projeyle, limanlarımızın uluslararası deniz ticaretindeki rolü daha da güçlenecek, aynı zamanda lojistik ve ulaşım sektöründeki rekabet gücümüz artacaktır. Bu proje iş birliğimizin simgesi ve ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olacak bir projedir. Küresel ticaretin büyüdüğü ve limanların çok daha stratejik bir hale geldiği bu dönemde, bizler de bu vizyona katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz Ekvator Ginesi’nin ekonomik büyümesine ve uluslararası ticaretine kazan-kazan anlayışıyla önemli bir katkı sağlamaktır” diye konuştu.





TECRÜBEMİZİ BURAYA TAŞIYORUZ

Albayrak Grubu’nun endüstri, inşaat, liman işletmeciliği, lojistik, ulaşım, enerji, petrokimya, tarım, turizm, katı atık yönetimi ve medya gibi farklı birçok sektörde faaliyet gösterdiğinin bilgisini veren Albayrak, şöyle devam etti: “Bu kadar çeşitli sektörlerde edindiğimiz tecrübe ile limanlara farklı açılardan bakabilecek geniş bir vizyona sahibiz. Bizi diğer liman işletmecilerinden ayıran bu vizyonumuz sayesinde Afrika’da birçok limana büyük katkılar sağlıyoruz. Gine Konakri Limanı, Kongo Pointe-Noire Limanı, Gambia Banjul Limanı, Somali Mogadishu Limanı, Bakü Limanı ve Trabzon Limanı önemli yatırımlarımız kapsamındadır. Yatırımlarımız ile sahip olduğumuz tüm limanlarda ciddi dönüşüm sağlamaktayız.”





ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURACAĞIZ

Ekvator Ginesi Limanlarının yük trafiğini ve rekabet gücünü artırmak için liman ile entegre bölgesel bir endüstriyel bölge kurmayı planladıklarını belirten Ahmet Albayrak, “Bu endüstri bölgesinde petrol, balık, kereste gibi bölgenin kaynaklarının işleneceği fabrika yatırımları yapılacak ve bu tesislerde işlenecek ürünler ihraç edilecek. Bu projeyi özellikle Ekvator Gineli iş adamlarıyla çeşitli iş birlikleri kurarak yapmayı planlıyoruz. Bu imza, sadece bir başlangıçtır. Hep birlikte, bu büyük projeyi başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.





TÖRENE BAŞBAKAN MANUEL OSA KATILDI

İmza töreninde Albayrak Grubu’nu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Albayrak, Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz ve Hukuk Danışmanı Mehmet Adnan Üçcan temsil etti. Türkiye’nin Ekvator Ginesi Büyükelçisi Ahmet Ergin de hazır bulunduğu törene Ekvator Ginesi Başbakanı Manuel Osa Nsue Nsua, Ulaştırma Bakanı Honorato Evita Oma ve Maliye Bakanı Ivan Bacale Ebe Molina katıldı.



