Albayrak Beton halka arz için SPK'ya başvurdu

“Halka arzdaki öncelikli hedefimiz şirketimizi kurumsallaştırmak, ömrünü uzatmak ve sürdürülebilir olmaktır. Diğer yandan şirketimize halkı ortak etmeyi istedik. Çünkü en iyi ortak halktır. Finansal desteği halktan almayı tercih ettik. Bu şekilde para kazanacak ve yatırımlar yapacağız. Halk da bundan para kazanacak. Şirketimizin halka arz süreci ise Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yönetilecek”