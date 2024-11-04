Albayrak Beton halka arz için SPK'ya başvurdu

İnşaat ve hazır beton sektörünün köklü markası Albayrak Beton, halka arz için SPK başvurusu gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak “Hedefimiz şirketimizi kurumsallaştırmak, ömrünü uzatmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Aynı zamanda şirketimize halkı ortak etmeyi istedik” dedi.
İnşaat ve hazır beton sektörünün güvenilir ve yenilikçi markası Albayrak Beton, 40 yıl boyunca edindiği tecrübe ve bilgi birikiminin ardından halka arz kararı aldı. Hali hazırda Türkiye’nin en önemli hazır beton üreticileri arasında bulunan ve aynı zamanda nitelikli gayrimenkul projeleri geliştiren Albayrak Beton, ekim ayı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunu gerçekleştirdi.
SPK başvurusuyla beraber halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için BİST’e de başvuru yapan Albayrak Beton’un, paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanıyor.
Bugüne kadar ana faaliyet konusu hazır beton üretimi olan Albayrak Beton, 2008 yılı itibariyle adım attığı inşaat sektöründe gayrimenkul üretimini aralıksız sürdürüyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre; Türkiye genelinde 1.020 şirket arasında 15’inci sırada yer alan Albayrak Beton, pek çok önemli markanın ve Anadolu Yakası’ndaki metro projelerinin beton tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu zamana kadar altı projede toplam 411 kişiyi ev sahibi yapan Albayrak Beton, inşaat alanında da dört yeni projenin inşasına başlamış bulunuyor. Albayrak Beton’un son lansmanını gerçekleştirdiği projeleri arasında ‘Teraphill 15’, ‘Moonpark Koru’, ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projeleri yer alıyor.