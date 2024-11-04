Özbekistan 'bilgi teknolojileri üssüne' dönüşüyor: Albayrak Grubu'yla önemli imza

Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov ile Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak.
Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov beraberindeki heyetle birlikte, Albayrak Medya Grubunu ziyaret etti. Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ile görüşen Bakan Shermatov, Özbekistan'ın her alanda gösterdiği ilerlemenin özellikle IT sahasında da zirveye çıkması için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi. Albayrak Grubu teknoloji şirketi Albil ile Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanlığı arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
bakanlar toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye gelen
Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov,
Albayrak Medya Grubuna
beraberindeki heyet ile birlikte bir ziyarette bulundu.
Bakan Shermatov, bu ziyareti sırasında IT şirketleri ile iş birliği toplantılarının yanı sıra ülkesindeki fırsatlar hakkında da
Yeni Şafak
gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.
'Özbekistan 24 ülkeden daha hızlı gelişim kaydetti'
'Özbekistan 24 ülkeden daha hızlı gelişim kaydetti'
Shermatov
“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Özbekistan’ın 2030 yılına kadar hedeflediği güçlü vizyonu bulunmaktadır. Öncelikle e-devlet sıralamasında dünyada ilk 30 arasına girmeyi hedefliyoruz. Halihazırda Özbekistan son iki reytingde 24 ülkeden daha hızlı gelişim kaydederek, öne geçmiş vaziyettedir.
'IT sektöründe ihracat 340 milyon doları aştı'
'IT sektöründe ihracat 340 milyon doları aştı'
Bunun yanı sıra, IT sektörünün yıllık ihracatını en az 5 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. 2017 yılında 600 bin dolar olan ihracatımız, şu anda 340 milyon doları aştı ve 2030 yılında 5 milyara çıkarılması en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu sektörde en az 300 bin gencimize yüksek gelirli istihdam sağlamak istiyoruz.
- Bununla birlikte çok büyük yeni alanlar var. Örneğin, startuplar için en iyi imkanların sunulması söz konusudur. Uluslararası düzeydeki startuplar olursa, Özbekistan’a gelip işlerini büyütebilirler.
'Özbekistan’ın 2030 stratejisi kapsamındaki hedefler'
'Özbekistan’ın 2030 stratejisi kapsamındaki hedefler'
Bunun dışında, yapay zekâ alanında da özel program ve strateji geliştiriliyor. Bu alanda da yeni startuplar olursa, Özbekistan’da onlar için en iyi imkanları sunarak, Özbekistan üzerinden üçüncü ülkelere girmelerine öncülük etmeyi hedeflemekteyiz. En büyük arzumuz mümkün mertebe Özbekistan halkına ve Özbekistan’daki iş dünyasına en iyi şartları sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve ek gelir kapılarını açmaktır. Bunların tamamı Özbekistan’ın 2030 stratejisi kapsamındaki hedeflerdir”
dedi.
'Yatırım yapmak isteyen şirketler için önemli bir fırsat'
'Yatırım yapmak isteyen şirketler için önemli bir fırsat'
Özellikle
“sıfır risk”
programlarının Özbekistan’da IT alanında yatırım yapmak isteyen şirketler için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Shermatov,
"
Ülkemizin her alanda gösterdiği ilerlemenin özellikle IT sahasında da zirveye çıkması için tüm imkanları seferber ettik”
diye konuştu.
Albil ile işbirliği protokolü
Albil ile işbirliği protokolü
Ziyaret kapsamında
Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak
ile de görüşen Bakan Shermatov, Türkiye’nin Albayrak grubu gibi önemli şirketlerinin Özbekistan’da yatırımlarını artırmalarını beklediklerini ifade etti.
Daha sonra Albayrak grubu teknoloji şirketi Albil ile Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanlığı arasında bir işbirliği protokolü de imzalandı.
- Aynı gün Türkiye’nin önemli teknoloji şirketleri ile görüşmeler gerçekleştiren Bakan Shermatov görüşmelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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