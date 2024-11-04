Özbekistan 'bilgi teknolojileri üssüne' dönüşüyor: Albayrak Grubu'yla önemli imza

Bunun dışında, yapay zekâ alanında da özel program ve strateji geliştiriliyor. Bu alanda da yeni startuplar olursa, Özbekistan’da onlar için en iyi imkanları sunarak, Özbekistan üzerinden üçüncü ülkelere girmelerine öncülük etmeyi hedeflemekteyiz. En büyük arzumuz mümkün mertebe Özbekistan halkına ve Özbekistan’daki iş dünyasına en iyi şartları sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve ek gelir kapılarını açmaktır. Bunların tamamı Özbekistan’ın 2030 stratejisi kapsamındaki hedeflerdir”