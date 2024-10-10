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Türk devletlerinden dijital İpek Yolu adımı

Türk devletlerinden dijital İpek Yolu adımı

Akın Ali Polat
04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Türk devletleri, finans teknolojileri alanında güç birliği yaptı. Yeni kurulan ‘Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu’ kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında anlaşma imzalandı. ‘Dijital İpek Yolu’ olarak tanımlanan mutabakatın, Türk dünyasının finansal gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin desteği ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) liderliğinde, Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu resmen kuruldu. İstanbul’da dün düzenlenen törende, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan gelen fintek derneklerinin temsilcileriyle iş birliği anlaşması imzalandı. TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin, yaptığı konuşmada, platformun Türk Devletleri arasında finansal teknolojilerdeki iş birliğini güçlendireceğini belirterek, bu ortaklığı "Dijital İpek Yolu" olarak tanımladı. Bilgetekin, “Modern dünyanın gereklerini yerine getirecek bu platform, Türk Devletleri arasındaki dayanışmayı artırarak Avrupa'dan Çin’e kadar uzanan coğrafyada yeni fırsatlar doğuracaktır” dedi.


HER ALANDA ORTAKLIK KURALIM

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da Türk dünyasının küresel zorluklarla başa çıkabilmesi için her alanda ortaklıklar kurması gerektiğini vurguladı. Aşan, fintek alanında tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekerek, platformun bu konuda güvenilir bir zemin sunduğunu ifade etti. Azerbaycan Fintek Derneği Başkanı Ruslan Talibov ise konuşmasında, platformun sadece bölgesel iş birliğini değil, aynı dili ve medeniyeti paylaşan ülkeler için bir gelişim fırsatı sunduğunu belirtti. “Birleşip yükselmek, yükselip birleşmekten daha iyidir” diyen Talibov, platformun stratejik önemine değindi.


YENİ PROJELER İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

İmza töreninin ardından düzenlenen panelde, Türk devletleri arasında fintek ekosisteminin güçlendirilmesi ve iş birliği fırsatları tartışıldı. Panelde, dijital ödemeler, sınır ötesi iş birlikleri ve regülasyonların uyumu gibi kritik konular ele alındı. Katılımcılar, fintek sektöründe yeni projelerin hayata geçirilmesi ve inovasyonların desteklenmesi konusunda ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.



Teşvik edici içeriklere geçit yok: Alkollü içki servisinde yeni kısıtlamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Açık alkollü içki satış belgesine sahip iş yerlerinde bulunan servis amaçlı materyallerin, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılması sınırlandırıldı. Buna göre, söz konusu iş yerlerinde bulunan bu materyallerin üzerinde, yalnızca piyasa arzına izin verilmiş marka, amblem veya logolar kullanılabilecek. Belirtilen nitelikte marka, amblem veya logo dışında alkollü içkilere ilişkin herhangi bir ibare ya da açıklamaya yer verilemeyecek. Aykırı servis materyali kullanımı, teşvik edici içerikte ve reklam mahiyetinde kabul edilerek idari para cezası uygulanacak.


#Türk Devletleri
#ekonomi
#Dijital İpek Yolu

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