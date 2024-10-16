Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi Somali'de: Sergi ülkenin farklı noktalarında gezmeye devam edecek
09:4216/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Tanzanya, Macaristan gibi ülkelerde gerçekleşen serginin yeni yurt dışı rotası Somali oldu.
Albayrak Grubu’nun bir gelenek hâline getirdiği Hat Eserleri Sergisi 11. yılına girerken dünyanın dört bir yanını ziyaret etmeye devam ediyor. Albayrak Hat Takvimi Koleksiyon Sergisi, 15 Ekim tarihinde Somali Mogadishu’da bulunan Royal Palace, NISA Road’da gerçekleşti. Grup, Hat Takvimi Koleksiyon Sergisi’ni, önemli yatırımlarının olduğu Somali’nin farklı bölgelerinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle paydaş kurumlar ve öğrenciler ile buluşturmaya devam edecek.
Hat gönüllüleri ile buluşmak için Türkiye sınırlarını aşan Albayrak Grubu, yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına hat sanatı eserlerini ulaştırmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Tanzanya, Macaristan gibi ülkelerde gerçekleşen serginin yeni yurt dışı rotası Somali oldu.
Somali Cumhuriyeti Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Hasan Muallim, T.C. Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, İHH Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Somali Zam Zam Üniversitesi Rektörü Ahmed Mumin Warfa ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin katılım gösterdiği sergi, Somali halkının ve basının yoğun ilgisiyle karşılandı.
Türkiye Cumhuriyeti adına orda bulunan STK ve paydaşların, TİKA ve Maarif Okullar yetkililerinin de katıldığı serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren
Esad Sivri, "Albayrak Grubu olarak kalıcı değerler üretmenin en önemli ayağının kültürel faaliyetler olduğunun bilincindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetler ile gönül bağları da kurmak isteriz. Bugün sizlerle buluşturduğumuz Hat Eserleri Koleksiyonumuzun en güzide eserleri işte bu amaca mahsustur" ifadelerini kullandı.
"Sergi, Somali’nin farklı noktalarında gezmeye devam edecek"
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad
Sivri, "Sergimiz, TİKA, Maarif Okulları, Türkiye Büyükelçiliği gibi paydaş kurumların desteği ile birlikte Somali’nin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam edecek. Öğrencilerin ve İslam sanatlarına ilgisi olan herkesin ilmi bakış açısına katkı sağlayacak orijinal eserlerin yanlarına detaylı bilgi alabilecekleri QR kod da ekledik. Meraklıları, kodla birlikte ketebe.org web sitesine bağlanarak farklı dillerde ve kendi dillerinde eserler hakkında bilgi alabilecekler." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Afrika ilişkileri son yıllarda güçlenerek devam ediyor. Türkiye’yi dünyada temsil eden Albayrak Grubu da Afrika’da gerçekleştirdiği yatırımlar ile çalışmalarını sürdürüyor.
Grup Somali’de 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nin inşa edilmesi, 2013 yılında Alport Mogadişu imtiyaz sözleşmesinin imzalanması, 2014 yılında T.C. Mogadişu Büyükelçiliği’nin inşası, 2017 yılında askeri eğitim üssünün inşası ve 2018 yılında ise Mogadişu’da Parlamento Binası’nın inşası ile yatırımlarına güç katıyor.
Grubun Somali’deki yatırımlarını değerlendiren S
ivri, Somali’nin Albayrak’ı yakından tanıdığını dile getirerek, “Albayrak Grubu olarak ikinci 70. yılımızda, mirasımızı simgeleyen eserleri dünyaya taşımak istiyoruz. Bu nedenle kalıcı değerler üretme mesuliyetimizi tüm dünyanın bilmesini arzuluyoruz. Bu noktada, Somali bizleri oldukça yakından tanıyor.” ifadelerini kullandı.
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Somali'ye desteği artarak devam ediyor
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle, 15 Ekim tarihinde Somali Mogadishu’da bulunan Royal Palace, NISA Road’da gerçekleşen sergi ile kültürel birlikteliği vurgu yapıldı. 1995 yılında kurumsallaşan çalışmaları ile kısa sürede 123 ülkeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü konumunda olan İHH İnsani Yardım Vakfı, kalıcı projeler ve kültürel bağlara yaptığı vurguyla Somali’de 27 yıldır insani yardım çalışmalarında bulunuyor. Vakıf, yılın çeşitli dönemlerindeki insani yardım çalışmalarının yanında Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde de çalışmalarda bulunuyor.
Somali’ye desteklerini artırarak devam eden İHH, “Yetim Sponsorluk Sistemi” ile her ay düzenli olarak 6 bin 210 yetim çocuğa destek ulaştırırken, 2013 yılında da Somali’de Yetim Eğitim Merkezi inşa etmişti. İHH son olarak Somali’nin kuzeybatısındaki Wajid kasabasında sağlık merkezi kurmak için çalışmalara başladı.
Albayrak Grubu Hat Sanatı ile dünyaya sesleniyor
Albayrak Grubu, her yıl Ramazan ayında usta hattatlar tarafından belirlenen bir konu çerçevesinde kaleme alınan tematik sergileri, güçlü koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturduğu koleksiyon sergileri dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlere seslenmeye devam ediyor.
İslam sanatının önemli bir dalı olan hüsn-i hat ile Somalili paydaş kurumlar ve öğrenciler ile buluşturan Grup, kültürel beraberliğe vurgu yaparken sergi ve takvim projelerine ek olarak, Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan ketebe.org sitesi ile de hat sanatı için güçlü bir hafıza oluşturuyor.
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