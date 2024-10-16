Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi Somali'de: Sergi ülkenin farklı noktalarında gezmeye devam edecek

Sivri, "Sergimiz, TİKA, Maarif Okulları, Türkiye Büyükelçiliği gibi paydaş kurumların desteği ile birlikte Somali’nin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam edecek. Öğrencilerin ve İslam sanatlarına ilgisi olan herkesin ilmi bakış açısına katkı sağlayacak orijinal eserlerin yanlarına detaylı bilgi alabilecekleri QR kod da ekledik. Meraklıları, kodla birlikte ketebe.org web sitesine bağlanarak farklı dillerde ve kendi dillerinde eserler hakkında bilgi alabilecekler." ifadelerini kullandı.