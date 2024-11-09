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Albayrak Hat Sergisi Berlin’de

Albayrak Hat Sergisi Berlin’de

04:009/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
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Albayrak Hat Sergisi'nin yeni durağı, Almanya'nın en büyük kütüphanesi Berlin Devlet Kütüphanesi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü’nün katkısıyla açılan sergi, ilk günden beri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Albayrak Hat Sergisi, Berlin Devlet Kütüphanesi’nde ziyarete açıldı. Albayrak Grubu, hat sanatı sergilerini dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Tanzanya, Macaristan gibi ülkelerde kapılarını açan sergi, geçtiğimiz haftalarda Somali’ye misafir olduktan sonra şimdi Almanya’nın başkenti Berlin'de ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü’nün katkısıyla açılan sergi, her gün 2 bin kişinin ziyaret ettiği Almanya’nın en büyük kütüphanesi olan Berlin Devlet Kütüphanesi’nde meraklılarını bekliyor.


YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Serginin açılışına Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Devlet Kütüphanesi Genel Direktörü Prof. Dr. Achim Bonte, Berlin Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Samet Kapısız, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat Mehmed Özçay katıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, Berlin Devlet Kütüphanesi Doğu Yazma Eserler Bölümü Başkanı Christoph Rauch, "Osmanlı’da Hat Sanatı"na dair bir sunum gerçekleştirdi.


KÜLTÜR KAYNAŞMASI

Albayrak Grubu'nun 11 yıldır sürdürdüğü hat sanatı sergisinin her sene farklı temalarla hazırlandığını ifade eden Abdullah Hanönü, “Koleksiyonumuzu, bugüne kadar dünyanın dört bir yanında, sayısı 3 milyonu aşan sanatseverle buluşturduk. İnanıyorum ki bu sergi, Almanya ve Türkiye arasındaki muhabbet ve kültür kaynaşmasına çok önemli katkı sağlayacaktır.” dedi. Berlin Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Samet Kapısız da “Uzun yıllardır geleneksel Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük çaba sarf eden Albayrak Grubu, bugün Türkiye’nin en büyük hat koleksiyonuna sahip kurumlarından biri.” ifadelerini kullandı.





#Albayrak Grubu
#Berlin
#sergi
#hat sanatı

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