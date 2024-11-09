Albayrak Hat Sergisi Berlin’de

Albayrak Hat Sergisi, Berlin Devlet Kütüphanesi’nde ziyarete açıldı. Albayrak Grubu, hat sanatı sergilerini dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Tanzanya, Macaristan gibi ülkelerde kapılarını açan sergi, geçtiğimiz haftalarda Somali’ye misafir olduktan sonra şimdi Almanya’nın başkenti Berlin'de ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü’nün katkısıyla açılan sergi, her gün 2 bin kişinin ziyaret ettiği Almanya’nın en büyük kütüphanesi olan Berlin Devlet Kütüphanesi’nde meraklılarını bekliyor.

Albayrak Grubu'nun 11 yıldır sürdürdüğü hat sanatı sergisinin her sene farklı temalarla hazırlandığını ifade eden Abdullah Hanönü, “Koleksiyonumuzu, bugüne kadar dünyanın dört bir yanında, sayısı 3 milyonu aşan sanatseverle buluşturduk. İnanıyorum ki bu sergi, Almanya ve Türkiye arasındaki muhabbet ve kültür kaynaşmasına çok önemli katkı sağlayacaktır.” dedi. Berlin Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Samet Kapısız da “Uzun yıllardır geleneksel Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük çaba sarf eden Albayrak Grubu, bugün Türkiye’nin en büyük hat koleksiyonuna sahip kurumlarından biri.” ifadelerini kullandı.