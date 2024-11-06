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Şehrim Kudüs sergisi Pakdil Kütüphanesi’nde

Şehrim Kudüs sergisi Pakdil Kütüphanesi’nde

04:006/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ressam Aslı Baltacıoğlu ve 36 öğrencisinin eserlerinden oluşan “Şehrim Kudüs” resim sergisi Ankara’da açıldı. Nuri Pakdil Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde açılan sergide toz, pastel ve karakalem dallarından yapılan 41 eser yer aldı. Serginin açılış kurdelesi Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum tarafından kesildi. Vali Şahin, konuşmasında, “Nuri Ağabeyin isminin verildiği bir mekânda, Kudüs sergisinin açılmasının bambaşka bir anlamı var” dedi. Sergi, 9 Kasım’a kadar görülebilir.


“Ayyıldız ve Güneş” ziyarete açıldı

Türk Japon Diplomatik İlişkilerinin 100. yılı kapsamında, Japon Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ve Japon Sanat Merkezi “Ayyıldız ve Güneş” sergisini açtı. AKM’deki serginin küratörlüğünü Japon Sanat Merkezi kurucusu Erdal Küçükyalçın üstlendi. Küçükyalçın, Türk Japon ilişkilerine katkısı olmuş insanların, kurumların ve olayların bir dökümünü çıkardıklarını ve bir kronolojik çalışma yaptıklarını söyledi. Küçükyalçın, serginin 1873’ten başladığını, ilişkilerin kilometre taşlarını gazete tasarımıyla anlattıklarını dile getirdi. Sergi, 24 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.




#sergi
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