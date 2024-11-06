Şehrim Kudüs sergisi Pakdil Kütüphanesi’nde

Ressam Aslı Baltacıoğlu ve 36 öğrencisinin eserlerinden oluşan “Şehrim Kudüs” resim sergisi Ankara’da açıldı. Nuri Pakdil Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde açılan sergide toz, pastel ve karakalem dallarından yapılan 41 eser yer aldı. Serginin açılış kurdelesi Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum tarafından kesildi. Vali Şahin, konuşmasında, “Nuri Ağabeyin isminin verildiği bir mekânda, Kudüs sergisinin açılmasının bambaşka bir anlamı var” dedi. Sergi, 9 Kasım’a kadar görülebilir.