7 Güzel Okuma kayıtları uzatıldı: Gençlere okuma alışkanlığı kazandırılacak

2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nde ilk defa uygulanan proje daha sonra genişletilerek Türkiye’nin tüm üniversitelerinde kapsamlı bir şekilde hayata geçirildi. Programa daha önce 81 ilde 29 bin 634 kişi katıldı, 924 okuma halkası kuruldu.





"Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak temel hedefimiz"





YediHilal Üniversiteler Başkanı Seyyit Ahmet Sarı, "Gençlere okuma alışkanlığı kazandırma temel hedefimiz. Ayrıca bu toprakların ilim ve fikir insanlarını gençlere tanıtmak istiyoruz." dedi.





Yahya Sinvar da okunacak





Proje kapsamında okunacak isimlerin Aliya İzzetbegoviç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Amin Maalouf, İhsan Süreyya Sırma, Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Sinvar ve Sezai Karakoç olacağını paylaşan Seyyit Ahmet Sarı, "Bu sene Şehit Komutan Yahya Sinvar’ı okuttuğumuz için şeref duyuyoruz." dedi.





Ankara ve İstanbul'da açılış konferansı





7 Güzel Okuma 9 Kasım'da, Ankara’da Süleyman Ragıp Yazıcılar, İstanbul’da ise İhsan Süreyya Sırma'nın konuk edileceği açılış konferansları ile başlayacak.





Proje gönüllülük esasına dayanıyor





Katılım sağlamak isteyenler için Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde stantlar kurulacak ve başvurular alınacak.



