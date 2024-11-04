Filmler insanlık için ödüllendirildi

Bu yıl 6. kez düzenlenen TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival”nde (İnsani Film Festivali) dünyanın dört bir yanından filmler gösterildi, sektör profesyonelleriyle atölye çalışmaları yapıldı. “Sadece bir film festivali değil bir deneyim” sloganıyla yola çıkan festivalde kazananlar önceki akşam ödüllerine kavuştu. 10 kısa filmin gösterildiği etkinlikte ilk üçe girerek ödül alan filmler şunlar oldu: “En İyi Film” kategorisinde birinci “The Strange Case Of The Human Cannonball” filmiyle Ekvador’dan Roberto Valencia, ikinci “Murder Tongue” ile Pakistan’dan Ali Sohail Jaura ve üçüncü “Talk To Me” filmiyle Japonya’dan Jimmy Ming Shum oldu. Ödül töreninde, ilk röportajını 18 Temmuz’da gazetemiz Yeni Şafak’a veren The Undercover Hippy grubunun solisti İngiliz müzisyen Billy Rowan sahne aldı. Sanatçı Filistin için yazdığı “We Are Not Numbers”ı seslendirdi.

Konser öncesi buluştuğumuz Rowan, eserin 9 Kasım’da yayınlanacak klibinin detaylarını anlattı. İsrail’in Gazzeli aileleri her gün yerinden etmesi ve farklı birçok nedenden video sürecinin uzadığını ifade eden Rowan, “Onların yeni ve güvenli bir yere kavuşmalarını bekledik. Ancak bu durumda çalışmaya devam edebilirdik. Bir yandan da kendi çekimlerimiz için büyük Londra yürüyüşlerinden birini bekledik. İnsanlar ‘Özgür Filistin’ diye slogan atarken, kulaklığımı takmış, ses çıkarmadan şarkı söylüyordum ve birisi de beni çekiyordu. Herkes “Özgür Filistin!” diye bağırırken ben oradaydım” dedi. Humanitarian Film Festival kapsamında sahne alarak, Gazzelilere ses olmanın önemine değinen sanatçı, şunları söyledi: “Yaptığımız, klip yayınlamak ya da bağış toplama etkinliği değil. Videoda yer alan ailelerin ‘GoFundMe’ başlıklı kampanyasını da duyurmaya çalışıyoruz. Neredeyse bir haftamız kaldı,