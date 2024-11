Filmler insanlık için ödüllendirildi

Bu yıl 6. kez düzenlenen TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival”nde (İnsani Film Festivali) dünyanın dört bir yanından filmler gösterildi, sektör profesyonelleriyle atölye çalışmaları yapıldı. “Sadece bir film festivali değil bir deneyim” sloganıyla yola çıkan festivalde kazananlar önceki akşam ödüllerine kavuştu. 10 kısa filmin gösterildiği etkinlikte ilk üçe girerek ödül alan filmler şunlar oldu: “En İyi Film” kategorisinde birinci “The Strange Case Of The Human Cannonball” filmiyle Ekvador’dan Roberto Valencia, ikinci “Murder Tongue” ile Pakistan’dan Ali Sohail Jaura ve üçüncü “Talk To Me” filmiyle Japonya’dan Jimmy Ming Shum oldu. Ödül töreninde, ilk röportajını 18 Temmuz’da gazetemiz Yeni Şafak’a veren The Undercover Hippy grubunun solisti İngiliz müzisyen Billy Rowan sahne aldı. Sanatçı Filistin için yazdığı “We Are Not Numbers”ı seslendirdi.