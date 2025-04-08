Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır"