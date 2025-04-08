Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

11:558/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca suç duyurusunda da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' ifadeleriyle ilgili 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan, ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır"
ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#tazminat davası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel ve kadrolu memur alımı yapıyor: Başvuru şartları ile branş dağılımı belli oldu