Netflix Filistin filmlerini sildi

İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı sürerken, Netflix Filistin filmlerinden oluşan bir kütüphaneyi platformdan kaldırdı. 2021 yılında yayınlanan 32 filmden oluşan “Filistin Hikâyeleri” koleksiyonunu silen platform, yapımların lisans süresinin dolduğunu ileri sürdü. ABD merkezli haber sitesi Deadline’a açıklama yapan Netflix, “2021’de bu lisanslı film koleksiyonunu üç yıllığına başlattık. Şimdi bu lisansların süresi doldu” cevabını verdi. Koleksiyonun kaldırıldığını fark eden kullanıcılar platformu boykot çağrısı yaptı ve filmlerin yeniden yayınlanması için imza kampanyası başlattı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise sosyal medya hesabından, “Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs’ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi de ‘Filistin Hikâyeleri’ koleksiyonundan 32 filmin 30’unu sessizce kaldırmak ne demek?” ifadelerini kullandı.