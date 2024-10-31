Orhan Pamuk artık Türk yönetmenle çalışacak

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanı Netflix tarafından diziye uyarlanıyor. Ay Yapım imzalı diziyi Zeynep Günay Tan yönetecek. Ancak Pamuk’un Türk yönetmenlerle çalışmak istemediği biliniyordu. Hatta Yapımcı Sabahattin Çetin, Kar romanıyla ilgili Şerif Gören’in teklifini götürdüğünde, romanlarının Türk yönetmenler tarafından çekilmesini istemediğini söylemişti. Şimdi ise bu kararından vazgeçtiği anlaşılıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Pamuk’un, neredeyse yazdığı her roman için “Bundan iyi film veya dizi olur” yorumu yapılır ancak bugüne kadar herhangi bir romanı filme uyarlanmış değil. 1991 yılında senaryosunu Ömer Kavur’la birlikte yazdığı Gizli Yüz ve İngiliz yönetmen Grant Gee’yle birlikte Masumiyet Müzesi’nden yola çıkarak hazırladığı “Hatıraların Masumiyeti” belgeseli dışında, sinema dünyası Pamuk’u henüz keşfedemedi diye düşünebilirsiniz. Fakat Yapımcı Sabahattin Çetin’in 2021 yılında Pikaresk Yayınevi’nden çıkan “Hatırlamak, Sinema ve Siyaset Anıları” başlıklı kitabı, bunun böyle olmadığını ortaya çıkardı.





Zeynep Günay Tan

YABANCI BİR YÖNETMEN BULURSANIZ KONUŞURUZ

Kitabında Pamuk’la karşılaşmasını dile getiren Çetin, henüz yeni çıktığı dönemlerde Kar’ı okuduğunu ve Şerif Gören’in “Bu romanın film haklarını satın alabilirsen, yaparız” dediğini aktarıyor. Çetin, Orhan Pamuk’un kendilerini reddedişini hatıralarında şöyle anlatıyor: “Konuyu Osman Kavala’ya anlattım. ‘Olur, gidip görüşelim’ dedi. Birkaç gün sonra, Orhan’ın Cihangir’deki ofisindeydik. Sevdiğim bu yazarla ilk defa karşılaşacaktım. Orhan niyetimizi öğrenince ve Şerif Gören’in adını duyunca, birkaç gün önce aynı istekle Ali Özgentürk’ün de başvurduğunu ve onu reddettiğini söyledi. Çünkü eserlerinin Türk yönetmenler tarafından filme çekilmesini artık istemediğini, hatta Ömer Kavur’la bile senaryo konusunda sorunlar yaşadığını söyledi. Bana dönerek, ‘Yabancı bir yönetmen bulursanız konuşabiliriz’ dedi. Osman’la birlikte, onun bu kibirli tavrını manalı bir gülümseyişle geçiştirdik.”





KAR ROMANI COSTA GAVRAS’A UYMADI

Çetin’in anılarına devam ettiğimizde, o dönem Costa Gavras’ın Türkiye konulu bir film projesi aradığını, bunu Pamuk’a söylediğinde onun da Gavras’la çalışmak istediğini öğreniyoruz. Gavras’a bu talep iletildiğinde, Orhan Pamuk’un bir eserini filme çekme fikrini heyecanla karşılıyor. Henüz başka bir dile çevrilmeyen kitabın elli altmış sayfalık özetini hızlıca yaptırıp Costa’ya gönderen Pamuk, daha sonra kötü haberi Kavala’dan alıyor. Özeti okuyan Costa, “Bu bana uygun bir proje değil” diye dönüyor. Böylece Kar romanı yabancı yönetmen tarafından da çekilemiyor.





ONAYLAMADIĞI HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

O dönem Türk yönetmenlerle çalışmak istemeyen Pamuk, şimdi Masumiyet Müzesi romanının Netflix platformunda 9 bölümlük mini bir dizi olarak planlanmasına izin verdi. Yaklaşık dört yıl önce, Amazon Prime Video’nun Masumiyet Müzesi’ni dizi olarak ekranlara taşıyacağı iddia edilmişti. Başka yayıncıların da romanı ekrana taşımakla ilgilendiği söyleniyordu. Aradan geçen sürede tekrar şekillenen proje, şimdi Netflix için hazırlanıyor. Dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan yazıyor, ancak senaryoda, Orhan Pamuk’un onaylamadığı hiçbir değişikliğin yapılamadığı söyleniyor. “Masumiyet Müzesi” İstanbullu zengin bir ailenin oğlu olan Kemal’in, uzak akrabası ve yoksul bir kız olan Füsun’a duyduğu tutku dolu aşkın hikâyesini anlatıyor. Romanın ana kahramanı olan Kemal’i dizide Selahattin Paşalı canlandıracak. Füsun karakterine genç oyuncu Eylül Lize Kandemir hayat verirken, Kemal’in nişanlısını ise Oya Unustası oynayacak. Yayın tarihi henüz belli olmayan dizi, Pamuk’un Türk yönetmenlerle çalışmaya ikna olduğunun da delili.











