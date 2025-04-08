TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminde yılın ilk çeyreğine özgü bir yükseliş yaşandığını ancak genel düşüş sürecinin sürdüğünü söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminde yılın ilk çeyreğine özgü bir yükseliş yaşandığını ancak genel düşüş sürecinin sürdüğünü söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda gerçekleştirdiği sunumda, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
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