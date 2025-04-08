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Araç sahiplerini sevindirecek gelişme: Motorine indirim yolda

Araç sahiplerini sevindirecek gelişme: Motorine indirim yolda

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:358/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Brent petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 64 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri dikkatle izlerken, motorinde bir indirim haberi daha geldi. Son indirimin ardından akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları bir kez daha güncellenecek.


Motorine indirim yolda


Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlere göre, motorin fiyatlarında indirime gidilecek.


Motorinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.


Benzine indirim var mı?


Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.


Dün akşam LPG'ye indirim geldi


LPG'ye ise bugün itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi.


Pompaya gece yarısı yansıyan indirime göre LPG'ye 82 kuruşluk fiyat indirimi yansıdı.


Güncel akaryakıt fiyatları


İstanbul

Benzin fiyatı: 46.75 TL


Motorin litre fiyatı: 46.85 TL


LPG litre fiyatı: 28.39 TL


Ankara:

Benzin litre fiyatı: 47.32 TL


Motorin litre fiyatı: 47.59 TL


LPG litre fiyatı: 28.29 TL


İzmir:

Benzin litre fiyatı: 47.68 TL


Motorin litre fiyatı: 47.95 TL


LPG litre fiyatı: 28.24 TL


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




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#LPG

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