Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri dikkatle izlerken, motorinde bir indirim haberi daha geldi. Son indirimin ardından akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları bir kez daha güncellenecek.





Motorine indirim yolda





Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlere göre, motorin fiyatlarında indirime gidilecek.





Motorinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.





Benzine indirim var mı?





Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.





Dün akşam LPG'ye indirim geldi





LPG'ye ise bugün itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi.





Pompaya gece yarısı yansıyan indirime göre LPG'ye 82 kuruşluk fiyat indirimi yansıdı.





Güncel akaryakıt fiyatları





İstanbul





Benzin fiyatı: 46.75 TL





Motorin litre fiyatı: 46.85 TL





LPG litre fiyatı: 28.39 TL





Ankara:





Benzin litre fiyatı: 47.32 TL





Motorin litre fiyatı: 47.59 TL





LPG litre fiyatı: 28.29 TL





İzmir:





Benzin litre fiyatı: 47.68 TL





Motorin litre fiyatı: 47.95 TL





LPG litre fiyatı: 28.24 TL





Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?





Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.





Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.











