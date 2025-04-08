Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

10:218/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puana çıktı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 9.553,24 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puandan tamamladı.


Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



#açılış
#BIST 100 endeksi
#Borsa İstanbul
#Piyasalar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT Ghibli Studio fotoğraf filtresi nasıl yapılır? Anime filtresi ücretli mi, ücretsiz mi?