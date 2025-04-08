Borsa güne yükselişle başladı

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.