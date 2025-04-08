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Araç sahipleri dikkat: LPG'ye indirim geldi

Araç sahipleri dikkat: LPG'ye indirim geldi

09:078/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

LPG'nin litre satış fiyatına 80 kuruş indirim gelirken, indirimli fiyatlar ise tabelalara yansıdı.

Brent petrol ve kurdaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor..


Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, gelen zam ve indirim haberlerinin ardından araç sahipleri tarafından yeni bir zammın ya da indirimin olup olmadığı merak ediliyor.


Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.


Bu sefer yaşanan gelişme ise araç sahiplerini sevindirecek.



LPG'ye indirim


LPG grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi.


Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.


Güncel akaryakıt fiyatları


İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL


Motorin litre fiyatı: 46.85 TL


LPG litre fiyatı: 27.39 TL


İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.60 TL


Motorin litre fiyatı: 46.73 TL


LPG litre fiyatı: 26.79 TL


Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.32 TL


Motorin litre fiyatı: 47.59 TL


LPG litre fiyatı: 27.29 TL


İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.68 TL


Motorin litre fiyatı: 47.95 TL


LPG litre fiyatı: 27.24 TL


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



#LPG
#indirim
#akaryakıt

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