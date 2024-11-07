Ayasofya Meydanı’na Gazze enstalasyonu

Kültür Medeniyet Vakfının (Küme) “Dokunaklı” adlı halı enstalasyonuyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini Gazze’ye çekiyor. Ayasofya Meydanı’nda kasım sonuna kadar sergilenmesi planlanan sanat yerleştirmesinde, Filistin’deki evlerin parçalanmış halılarını hatırlatan çalışmalar yer alıyor. Yeryüzünde haksızlığa uğramış tüm coğrafyaların insanlarına ait halıları temsil eden eserler ile Gazze’de yok edilen evler ve şehit olan Filistinli ailelerin hikayeleri izleyicilere sunuluyor. Sergi ay sonuna kadar görülebilecek.