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Eski Konya’ya bir bakış

Eski Konya’ya bir bakış

Halime Kirazlı
04:005/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Konya’nın tarihi fotoğraflarından oluşan iki ciltlik “Konya Fotoğrafları Külliyatı”nı yayınladı.

Yayınlanan Albüm, Belediye koleksiyonu ve IRCICA arşivi başta olmak üzere toplam 16 arşivden fotoğraflardan oluşuyor. 1876’dan 1954’e Konya’nın dönüşümünü gözler önüne seren çalışma, iki ciltten oluşuyor. Tanıtım programında konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, “Bu fotoğrafların şöyle bir özelliği de var, tarihsel belge olarak fotoğrafların çekildiği binaların bazıları bugün yerinde, bazıları ise değil. Dolayısıyla tarihsel doküman özelliği taşıyor” dedi.


Uğur İbrahim Altay ve Halime Kirazlı

KONYA’YA YAKIŞIR BİR MÜZE OLACAK

Programa katılan ve Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi önüne yapılması planlanan müzeye ilişkin şunları söyledi: “İçinde Mevlevihanesi, ticarethaneleri gastronomi alanları hatta Hz. Mevlana’nın doğduğu medresesinin aynısının kerpiçten yapıldığı bir çalışma yürütüyoruz. Arkeoloji ve etnografya müzesini de içine alan ama yeni bir müzecilik anlayışıyla, tarihlemeyi kendi ilim ve irfan anlayışımıza göre yaptığımız bir yapı çalışıyoruz. Önümüzdeki üç dört yıl içerisinde inşallah kazandırılmış olacak. Böylece Mevlana arkasında çalışma tamamlanacak.” Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Yayınları’nın İbrahim Halil Üçer ile yeni bir kitap çalışmasında olduğunu da söyledi.




#konya
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