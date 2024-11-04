İletişim Başkanlığı’ndan “Kültür Seferberliği” programı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” başladı. Atlas 1948 Sineması’ndaki açılışta konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, 2016’da “kısa film yarışması” olarak yola çıktıklarını, bu süreçteki birikimle birlikte son 3 senedir önemli bir festival olarak izleyicilerle buluştuklarını belirtti. Bu sene Ahmet Uluçay’ın anılacağı festivalde, dört gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda kısa film gösterimlerinin yanı sıra atölye ve paneller yapılacak.