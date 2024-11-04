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İletişim Başkanlığı’ndan “Kültür Seferberliği” programı

İletişim Başkanlığı’ndan “Kültür Seferberliği” programı

04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye’nin kültürel mirasını koruma, aktarma ve dünyaya anlatma amacıyla “21. Yüzyılda Türkiye’nin Kültür Seferberliği” programı düzenleyecek.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinlik kapsamında sergi açılışı, sempozyum ve kitap tanıtımı yapılacak. 8 Kasım’daki programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye’nin kültür alanında attığı adımları altı bölümde ele alan “21. Yüzyılda Türkiye’nin Kültür Seferberliği” kitabı tanıtılacak. “21. Yüzyılda Türkiye’nin Kültür Seferberliği Sempozyumu”ndaki panellerde ise kültür ve sanat alanında önemli isimler konuşacak. Yurt dışından iadesi sağlanan tarihi eserlerin yer aldığı, “Kaçış Yok!” sergisinin de program kapsamında açılışı yapılacak. Sergi, 17 Kasım’a kadar AKM’de görülecek.


Kısa’dan Hisse başladı

  • Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” başladı. Atlas 1948 Sineması’ndaki açılışta konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, 2016’da “kısa film yarışması” olarak yola çıktıklarını, bu süreçteki birikimle birlikte son 3 senedir önemli bir festival olarak izleyicilerle buluştuklarını belirtti. Bu sene Ahmet Uluçay’ın anılacağı festivalde, dört gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda kısa film gösterimlerinin yanı sıra atölye ve paneller yapılacak.




#İletişim Başkanlığı
#kültür
#sanat
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