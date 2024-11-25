Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'tan Gambiya ziyareti: Amacımız liman verimliliğini artırmak

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'tan Gambiya ziyareti: Amacımız liman verimliliğini artırmak

14:3625/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
(Soldan sağa) Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli.
(Soldan sağa) Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Gambiya Liman İdaresi (GPA) ile yapılan anlaşma kapsamında Gambiya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve üst düzey hükümet yetkilileriyle de bir araya gelen Albayrak, "Amacımız liman verimliliğini artırmak, ticareti geliştirmek ve ülkenin pek çok sektöründeki gelişimlerine katkıda bulunmak. Gelecek için heyecanlıyız. Gambiya'nın ekonomik büyümesi üzerinde kalıcı bir etki yaratmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, ziyaret sırasında yapılan anlaşmayı ve ülkenin ekonomik kalkınması üzerindeki etkisini görüşmek üzere Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde ayrıca Albayrak'ın savunma, tarım ve altyapıya önemli yatırımlar yapmayı planladığı yüksek öncelikli sektörlere de değinildi.


'Amacımız liman verimliliğini artırmak'

Ahmet Albayrak, Albayrak'ın Gambiya'ya olan uzun vadeli bağlılığını vurgulayarak, "Bu birleşme sadece bir başlangıç. Amacımız liman verimliliğini artırmak, ticareti geliştirmek ve ülkenin birçok sektördeki gelişimine katkıda bulunmak. Gelecek için heyecanlıyız ve kapasite gelişiminin yerinde olmasını sağlarken Gambiya'nın ekonomik büyümesi üzerinde kalıcı bir etki yaratmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.


Albayrak'ın bu önemli sektörlere yaptığı devam eden yatırımlar, Gambiya'da sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik ilerlemeye yönelik daha geniş vizyonunu yansıtıyor. Gambia Liman Otoritesi ile anlaşma, Albayrak'ın İmtiyaz Sözleşmesinin Yürürlük Tarihinden önce gerçekleşen imtiyaz öncesi yatırımları nedeniyle ülkenin liman altyapısını halihazırda dönüştürüyor. Albayrak'ın savunma, tarım ve altyapı projelerine katılımı, Gambiyalılar için yaşam kalitesini iyileştirmeye devam edecek.


Banjul Limanı önemli bir bölgesel denizcilik merkezine dönüştürülecek

Ahmet Albayrak ve heyeti, ziyaretin bir parçası olarak limandaki konteyner terminalini, dökme yük terminalini, lojistik ve depolama tesislerini gezdi. Bu ziyaret, Albayrak'ın liman altyapısını modernize etme ve operasyonel verimliliği artırma yönündeki sürekli çabalarını vurguladı. Heyet, mevcut operasyonları gözden geçirdi, iyileştirme alanlarını belirledi ve Banjul Limanı'nın kapasitesini geliştirmek için gelecekteki yatırım planlarını gündeme aldı. Görüşmelerde, Banjul Limanı'nın önemli bir bölgesel denizcilik merkezine dönüştürme planlandı.


#Albayrak Grubu
#Gambiya
#Liman

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri