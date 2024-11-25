Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'tan Gambiya ziyareti: Amacımız liman verimliliğini artırmak

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, ziyaret sırasında yapılan anlaşmayı ve ülkenin ekonomik kalkınması üzerindeki etkisini görüşmek üzere Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde ayrıca Albayrak'ın savunma, tarım ve altyapıya önemli yatırımlar yapmayı planladığı yüksek öncelikli sektörlere de değinildi.





'Amacımız liman verimliliğini artırmak'

Ahmet Albayrak, Albayrak'ın Gambiya'ya olan uzun vadeli bağlılığını vurgulayarak, "Bu birleşme sadece bir başlangıç. Amacımız liman verimliliğini artırmak, ticareti geliştirmek ve ülkenin birçok sektördeki gelişimine katkıda bulunmak. Gelecek için heyecanlıyız ve kapasite gelişiminin yerinde olmasını sağlarken Gambiya'nın ekonomik büyümesi üzerinde kalıcı bir etki yaratmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.





Albayrak'ın bu önemli sektörlere yaptığı devam eden yatırımlar, Gambiya'da sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik ilerlemeye yönelik daha geniş vizyonunu yansıtıyor. Gambia Liman Otoritesi ile anlaşma, Albayrak'ın İmtiyaz Sözleşmesinin Yürürlük Tarihinden önce gerçekleşen imtiyaz öncesi yatırımları nedeniyle ülkenin liman altyapısını halihazırda dönüştürüyor. Albayrak'ın savunma, tarım ve altyapı projelerine katılımı, Gambiyalılar için yaşam kalitesini iyileştirmeye devam edecek.





Banjul Limanı önemli bir bölgesel denizcilik merkezine dönüştürülecek

Ahmet Albayrak ve heyeti, ziyaretin bir parçası olarak limandaki konteyner terminalini, dökme yük terminalini, lojistik ve depolama tesislerini gezdi. Bu ziyaret, Albayrak'ın liman altyapısını modernize etme ve operasyonel verimliliği artırma yönündeki sürekli çabalarını vurguladı. Heyet, mevcut operasyonları gözden geçirdi, iyileştirme alanlarını belirledi ve Banjul Limanı'nın kapasitesini geliştirmek için gelecekteki yatırım planlarını gündeme aldı. Görüşmelerde, Banjul Limanı'nın önemli bir bölgesel denizcilik merkezine dönüştürme planlandı.



