Ekvator Ginesi'nin limanları Albayrak Grubu'na emanet

Afrika'da ilk kez 2014 yılında Mogadişu Limanı’nın 20 yıllık işletme hakkını alarak faaliyetlerine başlayan Albayrak, 2018’de Conakry Limanı, 2024’te Pointe-Noire Limanı’nın geleneksel bölümlerini de işletmeye aldı. Grubun ayrıca Gambiya’daki Banjul Limanı ve 2024’te başlayacak olan Sanyang Limanı'nın 30 yıllık işletme hakları da bulunuyor. Ekvator Ginesi,

Albayrak’ın Afrika’da faaliyet gösterdiği 8. ülke oldu.