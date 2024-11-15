Ekvator Ginesi'nin limanları Albayrak Grubu'na emanet

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak(solda) - Ekvator Ginesi Ulaştırma Bakanı Honorato Evita Oma(ortada) - Ekvator Ginesi Maliye Bakanı Ivan Bacale Ebe Molina(sağda)
Ekvator Ginesi ile Albayrak Grubu arasında iki yıl süren müzakereler ve karşılıklı ziyaretlerin ardından önemli bir iş birliğine imza atıldı. Malabo ve Bata Limanlarının işletmesi 13 Kasım günü başkentte düzenlenen törenle Albayrak Grubu’na devredildi.
Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Albayrak Grubu
, 2014 yılında Somali Limanı’yla başlattığı Afrika’daki yatırımlarını yeni bir liman işletmesiyle genişletiyor.
Somali Mogadishu, Gine Konakri, Gambiya Banjul Limanları ve Kongo Cumhuriyeti Pointe-Noire Limanı
’ndaki başarılı yatırımları sonrası birçok Afrika ülkesinin ilgisini çeken Albayrak Grubu,
Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da 13 Kasım akşamı düzenlenen törenle,
Malabo ve Bata Limanlarının
25 yıllık işletme, modernizasyon ve geliştirme hakları, uluslararası liman ihalesinde önemli rakiplerini geride bırakan Albayrak Grubu’na devredildi.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak imzaladı
İmza töreninde Albayrak Grubu’nu,
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Albayrak, Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz
temsil etti.
Türkiye’nin Ekvator Ginesi Büyükelçisi Ahmet Ergin de törende yer aldı. Ekvator Ginesi tarafından ise Başbakan Manuel Osa Nsue Nsua, Ulaştırma Bakanı Honorato Evita Oma ve Maliye Bakanı Ivan Bacale Ebe Molina hazır bulundu.
Ekvator Ginesi Afrika’daki 8. ülke oldu
Afrika'da ilk kez 2014 yılında Mogadişu Limanı’nın 20 yıllık işletme hakkını alarak faaliyetlerine başlayan Albayrak, 2018’de Conakry Limanı, 2024’te Pointe-Noire Limanı’nın geleneksel bölümlerini de işletmeye aldı. Grubun ayrıca Gambiya’daki Banjul Limanı ve 2024’te başlayacak olan Sanyang Limanı'nın 30 yıllık işletme hakları da bulunuyor. Ekvator Ginesi,
Albayrak’ın Afrika’da faaliyet gösterdiği 8. ülke oldu.
Yeni projeler yolda
Albayrak Grubu, daha önce Somali (inşaat), Gine (şehir içi ulaşım, temizlik hizmetleri, havaalanı yenileme), Kongo (atık yönetimi), Fas (tekstil), Libya, Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde faaliyetlerde bulunmuştu.
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