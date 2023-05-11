Albayrak Grubu şirketlerine 9 ödül.

Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘Harika Bir İş Yeri Sertifikası’ Albayrak Grubu’nun dokuz şirketine birden layık görüldü. Çalışanlar tarafından düzenlenen anketlerde yüksek skorlarla TÜMOSAN, Albayrak İnşaat, Varaka, Sukkar, Albayrak Medya, Nakil Lojistik, Areda, Trabzon Port ve Albil Şirketleri Harika Bir İş Yeri Sertifikası’yla ekiplerinin iş motivasyonunun maksimum düzeyde olduğunu kanıtladı.

Albayrak Grubu şirketleri, harika bir iş yeri olmanın ikinci aşamasında da büyük bir başarıya imza attı. Üç farklı şirketiyle sahnede yer alan Albayrak; Trabzon Port, Nakil Lojistik ve Albayrak İnşaat Şirketleri olarak “En İyi İşverenler Listesi’ne” girmeye hak kazandı. İki farklı kategoride üç ayrı ödülün sahibi olan Grup Şirketlerinin Genel Müdürleri, ödülü çalışma arkadaşlarına ithaf etti. 10-49 çalışan kategorisinde, toplamda 33 şirket Great Place To Work En İyi İş Verenler Listesi’nde yer alırken; zirve Trabzon Port ’un oldu. Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Bulunduğumuz kategoride birincilik ödülünü Trabzon’a getirmek ve Albayrak Grubu’na kazandırmak bizleri çok mutlu etti. Albayrak Grubu; Rahmetli Hacı Ahmet Albayrak’tan bu yana çalışanlarına kıymet veren, karşılıklı paylaşımlarda bulunarak her deneyimden bir ders çıkarılmaya çalışılan bir okul” dedi.