Albayrak Grubu seferber oldu

Tarihin en büyük deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için Türkiye tek vücut oldu. Bu süreçte birçok özel ve kamu kuruluşu gibi Albayrak Grubu da ilk dakikalardan itibaren harekete geçti. Albayrak Grubu, bünyesindeki tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaşırken, gıda, barınma gibi ilk müdahalenin ardından kalıcı yaşama alanları oluşturdu. Albayrak Grup tarafından, Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesine yerleştirilen 1050 konteynerde hayat devam ediyor.

TÜM MARKALARIYLA DESTEK VERDİ

“Seferberlik Ruhuyla Yaraları Sarma Zamanı” diyerek vakit kaybetmeden deprem bölgesine akın eden Albayrak Grubu, Türk Kızılay Derneği, AFAD, MSB, Jandarma ve milletimizle tek vücut çalıştı. Gruba ait Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, Trabzon Port, TÜMOSAN, Sukkar Şeker, Kademe, Vogel, Albil, Ağa Maden, Mezra Ziraat, Nakil Lojistik, Ereğli Tekstil, Platform Turizm ve Varaka gibi şirketlerinin büyük destek verdiği bu seferberlikte en ön sırada yerlerini aldılar.

1050 KONTEYNERDE HAYAT SÜRÜYOR

Afetin ilk gününden itibaren yardımlarının aralıksız sürdüren Albayrak Grubu, toplamda 206 milyon 83 bin TL maddi yardımda bulundu. Barınma konusunda da her türlü fedakarlığı yapan şirket, Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesinde “Konteyner Kent Projesi”ni hayata geçirdi. İki şehirde toplamda 1050 konteynerin yer aldığı projede cami, mescit, 12 derslikli okul, çocuk eğitim merkezi, yemekhane, çocuk ve gençlik atölyeleri, etkinlik alanları, park gibi alanlar da bulunuyor.

Doğru haberin merkezi olduk

Doğru bilgiye ulaşmanın zor olduğu dönemde Albayrak Medya’nın amiral gemileri Yeni Şafak, TVNET, GZT ve tüm basın-yayın markaları büyük bir soruna yol açabilecek afet iletişimine destek olduğu gibi deprem sürecinde gerçekleşen dezenformasyona karşı da bir set kurdu.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak

Grubumuzun tarihi misyonuydu

1967 yılında meydana gelen Pülümür depreminde henüz 14 yaşındayken deprem konutları inşasında yer alan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, “1939 Erzincan depremi olduğunda dedemiz yardım için milletimizin yanındaydı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde de yardım için biz oradaydık. Depremin henüz 2. gününde bir konteyner kent kurmaya karar vererek harekete geçtik. Çalışma arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz hâlihazırda deprem bölgesine akın ediyordu. Bu refleks, göreceğiniz üzere, bizlere Grubumuzun tarihinden miras kalan bir misyondur” dedi.

Depremzede çocuklara psiko-sosyal destek

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Albayrak Grubu tarafından yaptırılan konteyner kentte psiko-sosyal destek kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Albayrak Konteyner Kenti'ndeki Çocuk Etkinlik Merkezi'nde, kitap boyama, kukla gösterileri ve dijital oyun turnuvaları yapıldı. Etkinlik sonunda çocuklara, eğitici kitaplar hediye edildi.











