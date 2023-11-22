Albayrak Grubu'nun son durağı Afrika oldu: Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Tanzanya'da sanatseverlerle buluştu

Albayrak Grubu'na ait Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, Tanzanya'da sanatseverlerle buluştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katıkılarıyla gerçekleşen sergi, 26 Kasım tarihine kadar Rangi Gallery'sinde meraklılarını bekliyor olacak.

Albayrak Grubu, daha önce Özbekistan ve Azerbaycan'da sergilenen koleksiyonunu Tanzanya'da da sanatseverlerle paylaşarak, İslam Sanatlarının eşsiz mirasını farklı coğrafyada da yaymayı amaçlıyor. 21 Kasım'da gerçekleşen açılışta Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu’nun hat sanatını geliştirmek ve yaymak adına çalışmalarından bahsetmeden önce Dar Es Salaam'dan Jerusalem’a, Gazze’ye ve Filistin’e selam göndererek İsrail’in katliamlarına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ise hat sanatının uzun yıllar süren çalışmalardan sonra tam anlamıyla icra edilebilen kıymetli bir sanat dalı olduğunu konusunda ifadelerde bulundu.

Serginin açılışı birbirinden değerli isimleri ağırladı

21 Kasım'da gerçekleşen açılış, Zanzibar Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Hanımefendi Mgeni Hassan Juma, Türkiye Cumhuriyeti Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Nijerya, Katar, Filistin Endonezya, Somali, Mısır, Komar, Umman Tanzanya Büyükelçileri, TİKA Dar Es Salaam Kordinatörü Filiz Şahinci, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ,Yeni Şafak Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Türkiye Maarif Okulu yöneticileri ve Hattat Seyit Ahmet Depeler eşliğinde yapıldı.

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü açılış konuşmasında: Dar Es Salaam'dan Jerusalem’a, Gazze’ye ve Filistin’e selam göndererek İsrail’in katliamlarına dikkat çektikten sonra “Tanzanya, İslamiyet’le Hicrî 1. yüzyıldan itibaren tanışmış olmakla birlikte, günümüzde hala halkın üçte birini Müslüman kesim oluşturuyor. Albayrak Grubu olarak bizlerin de yegâne düşüncesi, gönül bağlarının hesaplayabileceğimiz kilometrelerden çok daha uzun yollar kat edebileceği ve İslamiyet mirasına sahip çıkmak için Türkiye’nin değil Dünya’nın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşabileceğimiz yönündedir. Bu nedenle TİKA ile güçlerimizi birleştirerek Tanzanya ile kurduğumuz güçlü iletişimi ve her geçen gün ivme kazanan ekonomik yatırımlarımızı kültür sanat faaliyetleri ile pekiştirmeyi ve buradaki Müslüman kardeşlerimizle bağlarımızı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Hat sanatı, İslam Sanatı'nın vazgeçilmez bir parçasıdır.” İfadelerini kullandı.

TİKA’dan 170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet





TİKA, köklü tarihinden emanet aldığı kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha fazla insana ulaştırmak için çıktığı yolda 30 yılı geride bıraktı.

Başta yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkeler ile güçlü iş birlikleri tesis etmesi amacıyla 1992 yılında kurulan TİKA, Türkiye’nin istikrarlı büyümesi ve uluslararası alanda artan etkisi neticesinde bugün 5 kıtada faaliyetlerini sürdürmektedir. TİKA, 61 ülkedeki 63 ofisi ile bugüne kadar 170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Küresel bir kalkınma iş birliği teşkilatı olan TİKA, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika ve Güneydoğu Asya’ya kadar birçok bölgede bir insanın anne karnından başlayarak hayatı boyunca faydalanacağı tüm alanları kapsayacak çeşitlilikte projeler hayata geçirmektedir.