D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oldu

Sosyal medyada iki kardeş babalarının koyduğu yasakları anlattı: Oruç ve ibadet yasak alkollü gelmek serbest

İki kardeş, sosyal medyada paylaştıkları videoda babalarının evde koyduğu kuralları anlattı. Kardeşler, evde ibadet etmelerinin, babaları Netflix’ten film açtığında salona girmelerinin, yavaş konuşup yavaş yürümelerinin ve arabayı yavaş kullanmalarının yasak olduğunu söyledi. Üçten fazla öksürmenin de yasak olduğunu belirten kardeşler, eve alkollü gelmenin serbest ancak alkol poşetiyle eve gelmenin yasak olduğunu ifade etti. Babaları eve geldiğinde onu karşılamak zorunda olduklarını söyleyen kardeşler, “Embesil gözükmek, salak gözükmek yasak” ifadelerini kullandı. Babalarının duşa girmek istediği saatlerde lavaboyu kullanmanın, akşam ezanından sonra dışarı çıkmanın ve evde çok uyumanın da yasak olduğunu aktaran kardeşler, babalarının bir kez “hayır” demesinin ardından ısrar etmenin ve nedenini sorgulamanın yasak olduğunu söyledi. Kardeşler, “Baban öyle dese öleceksin” derken, “Ölmemek yasak. Evde küfür etmek serbest” ifadelerini de kullandı.