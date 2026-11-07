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Ehliyet almayı planlayanlara zam uyarısı: 2027'de maliyet 50 bin liraya yaklaşabilir

08:41, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 08:52, 07/11/2026, Cumartesi
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Sürücü kurslarında yeni yıl öncesinde zam hazırlıkları hız kazandı.

Yeni yılda ehliyet almak isteyenleri daha yüksek maliyetler bekliyor. Artan akaryakıt, kira, araç bakım ve işletme giderlerini gerekçe gösteren sürücü kursları, ücretlerde yüzde 50 ila 80 arasında artış talep ediyor. İstanbul ve Ankara'da kurs ücretlerinin 35 bin liraya kadar yükselmesi beklenirken sınav ücretleri ve harçlardaki artışla birlikte ehliyet sahibi olmanın toplam maliyetinin 2027 yılında 50 bin liraya yaklaşacağı öngörülüyor.

Sürücü kurslarında yeni tarife beklentisi

Sürücü kurslarında yeni yıl öncesinde zam hazırlıkları hız kazandı. Sektör temsilcileri, mevcut ücretlerin artan işletme maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek yeni dönem için fiyat artışı talebinde bulunuyor.

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin'in verdiği bilgilere göre, kentte B sınıfı ehliyet için kurs ücretleri şu anda 20 bin ila 25 bin lira arasında değişiyor. Yeni yılda bu rakamın yaklaşık 35 bin liraya çıkması bekleniyor.

Tekin, özellikle akaryakıt ve bina giderlerindeki yükselişin sürücü kurslarını zorladığını belirterek artan maliyetlerin eğitim ücretlerine yansıtılmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Ankara'da da hedef 35 bin lira

Başkentte faaliyet gösteren sürücü kurslarında da benzer bir fiyat artışı gündemde. Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, Ankara'da yaklaşık 20 bin lira seviyesinde bulunan kurs ücretlerinin yeni dönemde 35 bin liraya çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra kira, araç satın alma, lastik ve bakım masraflarının da ciddi biçimde arttığını belirten Tepeöz, sektörün bu giderler karşısında fiyat güncellemesine gitmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Kurs ücretlerine uygulanacak nihai zam oranı ise illerde oluşturulan komisyonların değerlendirmeleri sonucunda netleşecek.

Zam beklentisi başvuruları artırdı

Fiyatların yeni yılda yükselmesi beklentisi, ehliyet almak isteyenleri harekete geçirdi. Mevcut tarifelerden yararlanmak isteyen adaylar sürücü kurslarına yönelirken bazı kurumlarda kontenjanların tamamen dolduğu belirtiliyor.

Serdar Tepeöz, kurslardaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını aktarırken direksiyon sınavlarında yapılması planlanan değişikliklerin de başvuru yoğunluğunda etkili olduğunu söyledi.

Ehliyet sahibi olmanın toplam bedeli 50 bin lirayı bulabilir

Ehliyet maliyetindeki artış yalnızca sürücü kurslarının talep ettiği ücretlerle sınırlı kalmayacak. Adayların kurs ücretine ek olarak sınav bedeli, ehliyet harcı ve değerli kâğıt bedelini de karşılaması gerekiyor.

Mevcut tarifede A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı 2 bin 240 lira, B sınıfı ehliyet harcı ise 6 bin 754 lira olarak belirtiliyor. Ehliyet değerli kâğıt bedeli de 1.690 lira seviyesinde bulunuyor.

Yeni yılda bu kalemlerde de artış yaşanması beklenirken kurs ücretlerinin 35 bin liraya ulaşması halinde diğer ödemelerle birlikte B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyetinin yaklaşık 50 bin liraya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Direksiyon sınavlarında yeni dönem başlıyor

Ehliyet almak isteyenleri bekleyen tek değişiklik fiyatlarla ilgili değil. Direksiyon sınavlarında da mevcut uygulamanın değiştirilmesi planlanıyor.

Yeni sistemle birlikte ezbere dayalı, önceden belirlenmiş sabit parkur uygulamasının yerini serbest güzergâh sistemi alacak. Adaylar sınava akan trafikte başlayacak ve sürüş becerileri gerçek yol koşullarında değerlendirilecek.

Park uygulamasında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Daha önce iki duba arasında gerçekleştirilen park manevrası yerine adayların gerçek araçların bulunduğu alanlarda park etmesi gerekecek. Eğitim sürecinde ise çevre yollarında sürüş çalışmalarına daha fazla yer verilecek.

NTV'nin haberine göre, hem kurs ücretlerindeki artış hem de sınav sisteminde yapılması planlanan değişiklikler, 2027 yılında ehliyet almayı düşünen adaylar için daha yüksek maliyetli ve farklı bir sürece işaret ediyor.

Başlıklar :EhliyetFiyatEvrak
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Ehliyet almayı planlayanlara zam uyarısı: 2027'de maliyet 50 bin liraya yaklaşabilir
Sürücü kurslarında yeni yıl öncesinde zam hazırlıkları hız kazandı.
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