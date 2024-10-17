Afrika iş dünyasından Türkiye çıkarması

Afrika'nın farklı ülkelerinden iş insanları, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki üretici ve ihracatçılarla 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu’nda (WCI Forum) bir araya geldi. İstanbul’da düzenlenen forumda Türkiye’nin 70 ilinden gelen 500 civarında KOBİ ile yeni işbirlikleri için masaya oturuldu. Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katılım sağlayan KOBİ'lerin ihracat temelli büyüdüğünü ve Afrika'yı da önemsediğini dile getirdi. Bolat, “Buraya Afrika'dan 1.638 iş insanı geldi. Bunların büyük bölümü alıcı konumunda. Sabırsızlıkla iş yapmak istiyorlar” diye konuştu.2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 2023'te 37 milyar dolara yükseldiğini belirterek, “Bu yılın ilk 9 ayında da Afrika-Türkiye ticaret hacmi 27 milyar dolara yaklaştı” dedi. Bakan Bolat, Türkiye'nin bu kıtaya yönelik bütün stratejilerinin ‘kazan-kazan’ ilkesi çerçevesinde olduğunu bildirdi.





TÜRK YATIRIMLARI 100 BİN İSTİHDAM SAĞLIYOR

Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki yatırımlarının son 20 yılda 67 milyon dolardan 2,3 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, “Türk yatırımlarıyla, Afrika ülkelerinde tam 100 bin Afrikalının istihdam edilmesi sağlandı” dedi. Afrika'da üstlenilen müteahhitlik projelerindeki artışa işaret eden Bolat, hal-i hazırda 91,5 milyar dolarlık 1977 projeye ulaşıldığını bildirdi. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Afrika Birliği ortaklığında 2 yılda bir olmak üzere 4 kez Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu düzenlendiğini belirterek, "Geçen yıl yapılan 4. zirvemizde 31 ülkeden bakan ve bakan yardımcıları, 4 bine yakın iş insanı katılmıştı.2025 Ekim'de beşincisini düzenleyeceğiz ve tüm Afrika ülkelerinden bakanlarımızı, misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız” diye konuştu.





Ömer Bolat

Afrikalı şirketlere yatırım daveti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç de, Afrika'nın gelişmesi ve kalkınmasının Türkiye'nin en önemli meselelerinden olduğunu belirterek, bu toprakları gönül coğrafyası olarak gördüklerini söyledi. Güleç, “Türkiye'de toplam 4 bin 833 Afrikalı firma bulunuyor. 2023 itibarıyla Afrikalı firmaların ülkemizdeki doğrudan yatırımları 294 milyon dolar oldu. Daha fazla Afrikalı firmayı ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Afrika'nın potansiyelini dünyaya açmak için Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve kapılarımız açık” ifadelerini kullandı. Güleç, forumun, Türkiye ve Afrika arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti.





Soykırımı durdurmak için her şeyi yapıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gündeme ilişkin değerlendirmesinde, İsrail'in soykırımını durdurmak için uluslararası platformlarda her şeyi yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: “İsrail, bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor ve bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor. Ama uluslararası topluma çağrılarımızı hep yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak Filistin'e destek olmaya çalışırken İsrail'in bu saldırganlığının durması için de İsrail'e yönelik ticareti hem ihracat hem ithalat olarak 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz"





Aramızdaki bağ oldukça derin

Gana Cumhuriyeti Yollar ve Otoyolları Bakanı Francis Asenso-Boakye ise, Türkiye ile Afrika arasındaki bağların oldukça derin olduğunu dile getirdi. Asenso-Boakye, “İnşaat, imalat, altyapı ve kalkınma, turizm ve teknoloji transferinde karşılıklı yarar sağlayan operasyonumuzu güçlendirmek için mükemmel bir fırsat var” dedi.





Yatırım çağrılarına her zaman açığız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da 3 trilyon dolarlık ekonomiye ve 1,4 milyarlık nüfusa sahip Afrika kıtası ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle 2003'te başlayan mükemmel ilişkiler bulunduğunu söyledi. MÜSİAD'ın Afrika'daki faaliyetlerinden bahseden Altunbaş, “Türkiye bölgesinde her zaman lider ve güven veren bir ülke. Afrika'da yapılacak yatırımlara ilişkin yapacağınız çağrıları her zaman değerlendireceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.





47 farklı ülkeye ayak bastık

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu da 2012'de Afrika'ya ihracatı ve ticareti geliştirmek, Türk ve Afrikalı ortak girişimleri ve yatırımları desteklemek amacıyla kurdukları şirket ile bugüne kadar 47 farklı Afrika ülkesine ayak bastıklarını söyledi. Bengisu, "Afrika gelecektir, gelecek Afrika'da sözü azim ve mücadele kaynağımızdır. Seyahatlerim sırasında gözlemlerim ve duygularıma yansıyan, yaygın kabul gören 'Afrika'ya yardım değil, yatırım lazım' sözümüz yalnızca ticaret temelli değil, kardeşliğe dayalı bakış açımızın ürünüdür” açıklamasında bulundu.











