İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı. Günü yüzde 1,08 değer kazanarak kapatan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,73 puan arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,73 puan artarken toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.
En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla karışık seyrediyor.
Gözler açıklanacak faiz kararlarında
ECB'nin yarın yapacağı para politikası toplantısında faiz indirim sürecine devam etmesi beklenirken, bankanın üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.
TCMB'nin faizi sabit bırakması bekleniyor
Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.