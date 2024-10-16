İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler: Borsa günü yükselişle tamamladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 946 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 929 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 946 lira seviyesinde bulunuyor. Peki çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?