İstanbul'da 22 milyar dolarlık zirve: Türkiye'ye geliyor 13 yıl sonra bir ilk olacak

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek.





Türkiye, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet ve iş dünyası temsilcileri, İslami finans, fintek, sermaye piyasaları, enerji, sanayi, savunma, teknoloji, gıda ve inşaat sektörlerindeki fırsatları 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda ele alacak.





13 yıl sonra bir ilk

Hükümet üyeleri başta olmak üzere, 500 üst düzey katılımcıyı bir araya getirecek olan ve Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerde öncü rol üstlenen TAF, onur konuğu olarak ağırlanacak Arap Ligi Genel Sekreteri’nin 13 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye gelmesi sebebiyle tarihi bir öneme sahip bulunuyor.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

Türk-Arap Ekonomi Forumu Başkanı Murat Efe, yaptığı değerlendirmede, bu yıl 15. kez düzenlenecek forumun önemine işaret ederek, "Bu forumla, 13 yıl sonra ilk kez bir Arap Ligi Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek. Ayrıca geçmiş programlar Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da ilerlemesini görebilmek açısından önemli bir göstergeydi. Şimdi ilginin daha da arttığını görüyoruz. Foruma, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumunu da davet ettik. Onların da bölge direktörleri geliyor." dedi.





Foruma, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus maliye bakanları ile Libya Merkez Bankası Başkanı'nın da katılacağını aktaran Efe, "Bu da Türkiye'ye bir teveccüh olduğunu gösteriyor. Türkiye, küresel gelişmeler ve çatışmalar karşın siyasi ve ekonomik istikrarıyla dünyanın diplomatik ve ekonomik açıdan ilgi ve buluşma merkezi konumda bulunuyor." diye konuştu.





Efe, forumda hükümet temsilcileri ve iş dünyasından 500'ün üzerinden katılımcının bir araya geleceğini belirterek, programda paneller dışında bakanlar arası ikili görüşmelerin de yapılacağını söyledi.

22,9 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

Türkiye, foruma katılacak Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus ile 2023 yılı itibarıyla 22 milyar 928 milyon 505 bin 600 dolarlık dış ticarete imza attı. Türkiye bu dönemde Mısır dışında diğer ülkelere olan ticaretinde fazla verdi. Türkiye, bu dönemde Irak'la 11,7 milyar dolarlık ticaret yaparken, bu ülkeyi 6,1 milyar dolarla Mısır, 3 milyar dolarla Libya, 1,4 milyar dolarla Tunus ve 655 milyon dolarla Kuveyt izledi.





Bu yılın 8 aylık verilerine bakıldığında da Türkiye'nin söz konusu ülkelere 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi oluşturduğu görüldü. Ocak-ağustos döneminda Türkiye Irak ile 7,6 milyar dolarlık ticaret yaptı. Bu ülkeyi 4,3 milyar dolarla Mısır, 1,9 milyar dolarla Libya, 834 milyon dolarla Tunus ve 403 milyon dolarla Kuveyt takip etti





Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Hakan Fidan'dan birlik olma çağrısı

Türkiye 13 yıl sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ilk kez yer aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Eylül'de Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 162. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmış, Türkiye'nin 13 yıl sonra ilk kez temsil edildiği konseyde Fidan, Arap ve Müslüman dünyasına "birlik olma" çağrısı yapmıştı.

Arap Ligi nedir?

Arap Ligi, 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temeli atılmıştır.





Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Kahire'de kuruldu. Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün 22 üyesi mevcuttur, ancak Suriye'nin üyeliği Kasım 2011'den bu yana askıya alınmıştır.





Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. Ortak pazar ise 1965 yılında kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt'dır. 2006 tarihinden beri Türkiye dâimi gözlemci statüsündedir.





Arap Birliği, Arap dünyasının çıkarlarını desteklemek için tasarlanmış politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal programları kolaylaştırmaktadır. Üye devletlerin politika pozisyonlarını koordine etmeleri, ortak endişe duydukları konularda müzakere etmeleri, bazı Arap uyuşmazlıklarını çözmeleri ve 1958 Lübnan krizi gibi çatışmaları sınırlamaları için bir forum görevi görmüştür. Birlik, ekonomik entegrasyonu teşvik eden birçok önemli belgenin hazırlanması ve sonuçlandırılması için bir platform görevi görmüştür. Buna bir örnek, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ilkelerini özetleyen Ortak Arap Ekonomik Eylem Bildirgesi'dir.

Arap Ligi üyeleri?

Cezayir, Bahreyn, Komorlar, Cibuti, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye (çekildi), Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen







