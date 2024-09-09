Türkiye 13 yıl aradan sonra Arap Devletleri Ligi toplantısına katılacak

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, mart ve eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez Kahire'de yapılan AL Konseyi'ne davet edildi. Bakan Fidan toplantının açılış oturumunda, Türkiye-AL ilişkilerinin yanı sıra; başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.