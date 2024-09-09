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Dünya

Türkiye 13 yıl aradan sonra Arap Devletleri Ligi toplantısına katılacak

Türkiye, yarın yapılacak olan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne davet edildi. Toplantıya katılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başta Gazze olmak üzere bölgesel meseleler hakkında konuşması bekleniyor.

14:12 - 9/09/2024 Pazartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Eylül'de Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Arap Devletleri Ligi (AL) 162'nci Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.


Türkiye, 2011'den sonra ilk kez toplantıya davet edildi.


Türkiye-Arap Ligi ilişkileri gelişiyor

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, mart ve eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez Kahire'de yapılan AL Konseyi'ne davet edildi. Bakan Fidan toplantının açılış oturumunda, Türkiye-AL ilişkilerinin yanı sıra; başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.


Kaynaklara göre, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut iş birlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunuyor.


Türkiye son zamanlarda Arap Ligi ile yakın temas halindeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023 ve Ağustos 2024 tarihilerinde Arap Ligi Genel Sekreteri Abul Gehit ile görüşmeler gerçekleştirdi.


Türkiye'nin girişimlerinin neticesinde Mayıs 2024'te düzenlenen 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde "Türkiye’nin Arap Devletlerinin İçişlerine Müdahalesi Hakkında Arap Bakanlar Komitesi" lağvedildi ve Zirve Bildirisinde Türkiye aleyhinde bir hususa yer verilmedi.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#işbirliği
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